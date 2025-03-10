كارثة جوية جديدة بأمريكا، تحطم طائرة بموقف سيارات قرب مطار بنسلفانيا (فيديو)

تحطمت طائرة صغيرة كانت تقل خمسة أشخاص واشتعلت فيها النيران، مساء أمس الأحد، في موقف سيارات تابع لمجمع سكني لكبار السن بالقرب من مطار صغير في ولاية بنسلفانيا، لكن جميع من كانوا على متنها نجوا، وفقا لما أفاد به مسؤولون وشهود.



ووقع الحادث المروع حوالي الساعة 3 (19:00 بتوقيت جرينتش) جنوب مطار لانكستر في بلدة مانهايم، وفقا لرئيس الشرطة دواين فيشر، الذي قال للصحفيين في إفادة مسائية إن جميع الضحايا الخمسة نقلوا إلى المستشفى، لكن لم يكشف عن حالتهم بعد. كما أكد أن أحدا ممن كانوا على الأرض لم يصب بأذى.

وكان برايان بيبكين يقود سيارته بالقرب من الموقع عندما لاحظ أن الطائرة الصغيرة كانت ترتفع قبل أن تنحرف فجأة إلى اليسار.

A small aircraft crashes in the area of Fairview Drive and Meadowview Court in Manheim Township, Lancaster County, in Pennsylvania on Sunday morning.



According to news reports, multiple people have been injured, and medics and ambulances are on the scene. pic.twitter.com/TOs6e8Ezmh — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) March 9, 2025

وأضاف في تصريح لوكالة أسوشيتد برس: "ثم هوت بشكل عمودي على مقدمتها. كان هناك انفجار فوري وكرة نارية ضخمة".

وأكدت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن الطائرة المنكوبة من طراز بيتشكرافت بونانزا وكانت تحمل خمسة ركاب.

وكشفت تسجيلات صوتية لبرج المراقبة الجوية أن الطيار أبلغ عن وجود باب مفتوح بالطائرة وطلب العودة للهبوط. وبعد أن سمح له المراقب الجوي بذلك، تم سماع أحدهم في التسجيل وهو يصرخ: "أسحب الطائرة للأعلى!"، قبل أن يضيف شخص آخر بعد لحظات: "الطائرة سقطت خلف مبنى المحطة، في منطقة موقف السيارات".

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية أنها ستجري تحقيقا في الحادث.

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