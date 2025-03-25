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رياضة

موعد مباراة الجزائر وموزمبيق في تصفيات أفريقيا لكأس العالم والقناة الناقلة

موعد مباراة الجزائر
موعد مباراة الجزائر وموزمبيق في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب موزمبيق اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة الجزائر وموزمبيق  


تنطلق مباراة الجزائر وموزمبيق في تصفيات أفريقيا لكأس العالم اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وموزمبيق في تصفيات كأس العالم
 

تنقل مباراة الجزائر وموزمبيق في تصفيات إفريقيا لكأس العالم عبر قناة SSC 1HD.
 

 

ويدخل المنتخب الجزائري المباراة محتلًا المركز الأول في ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد موزبيق بالمركز الثاني، ولديه 12 نقطة ولكن بفارق الأهداف.

 

وكان منتخب الجزائر قد فاز على بوتسوانا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة الماضية في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

 

وتقام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بمشاركة 9 مجموعات، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل مباشرة إلى المونديال المنتخب صاحب المركز الأول من كل مجموعة، بينما تخوض أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني مرحلة إضافية من التصفيات القارية.

 

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

 

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