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رياضة

تصفيات كأس العالم، الجزائر تكتسح بتسوانا بثلاثية

الجزائر، فيتو
الجزائر، فيتو

انتهت مباراة الجزائر وبتسوانا، بفوز محاربي الصحراء بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسيستون ستايوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل أهداف منتخب الجزائر كل من؛ أمين جويري في الدقيقة 44 ومحمد عمورة هدفين في الشوط الثاني فيما سجل كونجوبا هدف بتسوانا الوحيد.

ويحتل منتخب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة السابعة، برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارة واحدة، حيث تغلب على الصومال (3-1) وموزمبيق (2-0) وأوغندا (2-1)، بينما خسر من غينيا (1-2).

كما يحتل منتخب بوتسوانا المركز الثالث بـ6 نقاط، ويطمع في الفوز للسعي نحو الصدارة..

القنوات الناقلة لمباراة بوتسوانا والجزائر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

تمتلك قنوات SSC الرياضية حقوق نقل مباراة بوتسوانا والجزائر، حيث تعرض المواجهة على قناة SSC SPORT 1 HD.

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