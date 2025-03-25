محمد عادل فتحي يكتب: منتخب مصر أولا.. لسنا في نزهة

يدخل منتخب مصر اختبارًا جديدًا اليوم عندما يواجه سيراليون في مشواره نحو التأهل لكأس العالم 2026 في تلك التصفيات الطويلة التي يخوضها منتخبنا على فترات متباعدة والتي أعتقد أنها ما زالت مشتعلة وأكاد أجزم أن الكثيرين لا يعيرونها اهتمامًا وكأننا لا نشارك في تصفيات مهمة باسم مصر وهناك أمور أخرى تشغل أولوية تفكير الكثيرين في الوسط الرياضي وهو ما يجب تصحيحه بعودة منتخب مصر لمقدمة الاهتمامات واسمحوا لي أن أبعث بعدد من الرسائل قبل ساعات قليلة من المباراة المهمة.



الرسالة الأولى للجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن فلا بد أن نضع الهدف الأساسي بالوصول إلى كأس العالم والوصول لمنصة التتويج الأفريقية كحافز مستمر أمام اللاعبين وكل أفراد الجهاز وأمام أعين المسؤولين والجماهير ولا نلتفت لأي أمر خارج عن هذا الهدف فلا تتركوا الفرصة لتشتيت الانتباه عن مهمتكم، كما يجب احترام كل المنافسين والاستعداد بقوة وجدية لكل مباراة على حدة حتى نصل للهدف المنشود وأن تكون اليقظة حاضرة في كل الأوقات فكم من مرات جاءت الصدمة من منتخبات يقال عنها أنها ضعيفة أو صغيرة فكرة القدم لا تعترف بالتصنيفات أو التاريخ وأعتقد أن الجهاز الفني يدرك ذلك جيدا ويمتلك من الأدوات التي تمكنه من تحقيق الانتصارات المنشودة.



الرسالة الثانية للاعبين وكما قلت سابقًا فإن هذا الجيل لمنتخب مصر بوجود هذا الكم من النجوم وعلى رأسهم محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه وغيرهم من النجوم جيل ذهبي بحق للكرة المصرية وعليهم تسجيل ذلك من خلال النتائج والإنجازات والعودة للمونديال بقوة وتقديم أنفسهم للعالم بالأداء والنتائج.



تلك المجموعة عليهم مسؤولية كبيرة مع جهاز فني وطني فلا مجال إلا للالتزام والتفاني وبذل كل الجهد تحت شعار منتخب مصر فهو شرف كبير لإسعاد الشعب المصري العظيم.



الرسالة الثالثة للجماهير والبداية بسؤال أين أنتم ولماذا العزوف عن مباريات منتخب مصر ولا أجد أي مبرر لذلك فمنتخب مصر دائما وأبدا يستمد قوته من جمهوره العظيم ولابد أن تكون مباريات المنتخب كامل العدد دائما وكما كنا نقول إن إستاد القاهرة هو ملعب الرعب لأي منتخب يواجه مصر فلابد أن يستمر ذلك وأن تعود حالة الالتفاف حول كل من يمثل مصر وهنا دور الروابط لكل الأندية أن ننحي أي شيء جانبًا عندما ينادي منتخب مصر وأعتقد أن وجود جيل ذهبي بأسماء عالمية وجهاز فني وطني أمر يدعو للفخر والمساندة.



ننتظركم اليوم لرسم لوحة تشجيعية رائعة كعادتكم وان يكون هتاف مصر مزلزلا ويعلو علم مصر عاليا في المدرجات ويتحقق النصر لمصر.



منتخب مصر لم يتأهل بعد ونغمة استسهال المهمة أمر في غاية الخطورة فالمنافسة مستمرة والمشوار مازال طويلًا.

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