عمر كمال يطرح أغنية "الفرح فين سكته" من مسلسل "إش إش" على يوتيوب (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، طرح المطرب عمر كمال عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنية "الفرح فين سكته"، من مسلسل "إش إش" للفنانة مي عمر، والذي يعرض خلال شهر رمضان.

أغنية “الفرح فين سكته” لعمر كمال

أغنية "الفرح فين سكته" من كلمات رضا المصري، ألحان فارس فهمي، وتوزيع باسم منير، وتبدأ بهذه الكلمات:

"الفرح فين سكته

قولولي أروح له منين

واللي ابتلي ف دنيته

هيلاقي راحة منين

دلوني يا اهل الهوا

ولو بكام الدوا

ده اللي نسي ضحكته

هايفتكرها منين

بطلع من حفرة بقع تاني

وبنام وبقوم على أحزاني

مكتوب لي أتجرح واتقطع

وما جيش ولا اقول حاجة وجعاني

الراحة عرفت حبايبها

وناس تعبها مشيبها

داللي صرفته على علاجي

لوجابوا مين ما هيحسبها"

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل "إش إش" يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، هالة صدقي، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، ندي موسي، انتصار، دينا، إدوارد، طارق النهري، عصام السقا، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

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