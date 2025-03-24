5 أسباب جعلت "رجب الجريتلي" معشوق النساء في مسلسل "إش إش"

مسلسلات رمضان 2025، في مسلسل إش إش، قدم الفنان ماجد المصري شخصية رجب الجريتلي، نموذجًا مختلفًا لشخصية تاجر المخدرات، حيث تحول من رجل قاسٍ له ماضٍ مظلم إلى عاشق مخلص بسبب حبه الكبير لـ إش إش، التي تجسدها الفنانة مي عمر.

ورغم ماضيه الحافل بالأخطاء، إلا أن السيدات تعاطفن معه وأحببن شخصيته الرومانسية، لعدة أسباب جعلته حديث مواقع التواصل الاجتماعي:

يتعامل مع المرأة بحاضرها وليس بماضيها

رغم أن إش إش مرت بتجارب كثيرة في حياتها، لم يكن رجب مهتمًا بماضيها بقدر ما ركز على حبها له في الحاضر، فلم يحاسبها على ما حدث قبل لقائهما، بل قبلها كما هي، واعتبر أنها تستحق فرصة جديدة بعيدًا عن ماضيها.

التضحية من أجل الحب

من أكثر الصفات التي جعلت السيدات تنجذب لشخصيته هو استعداده لخسارة أي شيء في سبيل حبيبته، وأنه لم يتردد في مواجهة أقرب الناس إليه للحفاظ على علاقته بها، وأظهر استعدادًا لتحمل كل العواقب طالما أن ذلك سيجعل إش إش سعيدة.

يحترم كرامة حبيبته ويدعم أهلها

لم يكتف فقط بحبها، بل حرص على كسب احترام أهلها وإرضائهم، حتى بعد الخلافات الكبيرة التي معهم في الماضي، كان دائمًا يسعى لينهي خلافات الماضي من أجلها، مما جعله يبدو كشخص مسؤول وملتزم تجاه المرأة التي يحبها.

لم يستطع العيش من دونها رغم أخطائها

مهما كانت أخطاء إش إش، لم يتمكن رجب من الابتعاد عنها، حتى بعد أن خدعته وأوهمته بأنها حامل منه بينما كان الطفل في الحقيقة ابن ابن زوجته، لم يستطع كرهها، بل سامحها وتجاوز كل شيء، وقرر أن يكون قلبه هو القائد في العلاقة بدلًا من الماضي أو العقل.

موقفه الرومانسي على المسرح وأمام جمهور الكباريه

في الحلقة 24 من مسلسل إش إش قدم رجب المشهد الأكثر تأثيرًا، عندما علم أن إش إش عادت للرقص، وهو الأمر الذي لم تكن تحبه، لم يحتمل رؤيتها بهذه الصورة، فذهب إلى المسرح أمام الجميع، حملها، وغطاها، ثم كشف لها أنه لم يتحمل بعدها وأنه أعادها إلى عصمته، دون النظر إلى أخطائها أو الماضي الذي كاد أن يفرق بينهما.

هذا المشهد تحديدًا جعل الكثير من السيدات يتمنين مقابلة شخص مثل رجب الجريتلي في حياتهن.

في النهاية، رجب الجريتلي لم يكن مجرد تاجر مخدرات في المسلسل، بل كان شخصية تعكس التناقض بين القسوة والرومانسية، مما جعله شخصية خطفت قلوب المشاهدات رغم كل أخطائه.

أبطال مسلسل إش إش

ومسلسل إش إش يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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