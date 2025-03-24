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رياضة

منتخب مصر بالأحمر وسيراليون بالأزرق في مباراة الثلاثاء بتصفيات كأس العالم

الإجتماع الفني لمباراة
الإجتماع الفني لمباراة مصر وسيراليون، فيتو

منتخب مصر، أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وسيراليون عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب سيراليون الطاقم الأزرق،  في المباراة المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

حضر الاجتماع الفني ممثلًا عن مصر كل من مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 13 نقطة ثم بوركينا فاسو وسيراليون في المركز الثاني والثالث بـ 8 نقاط وغينيا بيساو في المركز الرابع بـ 6 نقاط وإثيوبيا خامسًا بـ 3 نقاط ثم جيبوتي في المركز السادس والأخير بنقطة واحدة.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء غد الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة مصر وسيراليون

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

 

 

 

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