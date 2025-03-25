النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق التهم محل عطارة بشارع المعز

انتدبت نيابة الجمالية الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل محل عطار بشارع المعز وسط القاهرة، دون وقوع أي إصابات.

حريق محل عطارة بشارع المعز

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل عطار بشارع المعز بوسط القاهرة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد إلى باقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة رفع آثار الحريق للوقوف على ملابساته.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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