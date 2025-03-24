الثلاثاء 25 مارس 2025
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حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث سير بقنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 5 أشحاص، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين أمام قرية الرواتب مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي في قرية الرواتب مركز أبوتشت.

وبعد الفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص جاري نقلهم إلى مستشفى أبوتشت لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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