الكرة الطائرة، الأهلي يفوز على بتروجيت ويقترب من حسم دوري الرجال

الكرة الطائرة، حقق الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، فوزًا مستحقًّا أمام بتروجيت بنتيجة (3-0)، في الجولة الأولى من سلسلة نهائي الدوري الممتاز للموسم الحالي 2024 /2025.

وتقام مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم في العاشرة والنصف مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحدد اتحاد الكرة الطائرة يومي 24 و25 مارس الجاري موعدًا لإقامة الجولتين الأولى والثانية بين الأهلي وبتروجيت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، على أن تقام مباراة فاصلة يوم 27 في حالة التعادل فقط.

ووصل الأهلي إلى نهائي الدوري الممتاز بعد التفوق على الزمالك بنتيجة (2-1)، في مجموع لقاءات الدور نصف النهائي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك في الجولة الأولى من سلسلة مباريات الدور قبل النهائي بنتيجة (3-1)، قبل أن يعادل الزمالك النتيجة بالفوز في الجولة الثانية بنتيجة (3-1)، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة فاز فيها الأهلي بنتيجة (3-0).

عقوبات صارمة من اتحاد الكرة الطائرة

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عقوبات مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى لدور نصف نهائي الدوري والتي شهدت بعض أحداث الشغب المؤسفة.

وقرر الاتحاد إقامة مباراة الجولتين الثانية والثالثة بين الأهلي والزمالك في صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بدون حضور جماهيري.

تغريم لاعب الزمالك 250 ألف جنيه

كما قرر الاتحاد تغريم محمد مصطفى "لعبة" لاعب الزمالك 250 ألف جنيه بسبب ما بدر منه تجاه جماهير الأهلي مع إنذاره بالشطب حال تكرار ذلك.

تغريم لاعب الأهلي 100 ألف جنيه

وفرض الاتحاد غرامة مالية ضد مصطفى جابر لاعب الأهلي قدرها 100 ألف جنيه بسبب ما بدر منه تجاه جماهير نادي الزمالك خلال لقاء السوبر المصري مع إنذاره بالشطب.

تغريم جماهير الأهلي والزمالك

وفرض الاتحاد غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ضد الأهلي ومثلها للزمالك مع مخاطبة الناديين لتحمل تكاليف التلفيات في الصالة.

وأحال الاتحاد شكوى الناديين إلى اللجنة العليا للمسابقات وشؤون اللاعبين بالاتحاد.

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