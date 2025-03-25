الجيزة تواصل تنفيذ تحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري استعدادا لافتتاح المتحف المصري

في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، تواصل محافظة الجيزة تنفيذ أعمال تحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري، بما يضفي لمسات حضارية تبرز الأهمية الثقافية لهذا الحدث العالمي.

وأعلنت محافظة الجيزة أن هذه الجهود تأتي في سياق خطة شاملة لتطوير محيط المتحف المصري الكبير، بهدف تقديم صورة حضارية متميزة تليق بمكانة مصر التاريخية.

أعمال التطوير الجارية بالطريق الدائري

وتشمل الأعمال الجارية تجميل المناطق المحيطة وإضافة عناصر فنية ومعمارية مستوحاة من التراث المصري، بما يعزز من جاذبية الموقع أمام الزائرين والسائحين من مختلف دول العالم.

كما أكدت محافظة الجيزة أن المشروع يساهم في تعزيز الهوية البصرية للطريق الدائري، الذي يُعد من المحاور المرورية الحيوية التي تربط بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى، مما يسهم في تسهيل حركة الزوار والمترددين على المتحف المصري الكبير.

ويأتي هذا التطوير بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والجمال، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد. ومن المتوقع أن يترك افتتاح المتحف المصري الكبير أثرًا إيجابيًّا كبيرًا على قطاع السياحة، إذ يُعد واحدًا من أبرز المشاريع الثقافية في العالم.

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