الإثنين 24 مارس 2025
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أخبار مصر

في حملات ليلية، رفع 2000 طن مخلفات على مدار أسبوع بالجيزة

رفع المخلفات
رفع المخلفات

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تنفيذ خطط الانتشار لهيئة النظافة والتجميل بمختلف قطاعات المحافظة، مشددًا على أهمية تشكيل الورديات على مدار الساعة لمنع تراكم المخلفات بالشوارع. 
 

وأكد المحافظ على ضرورة رفع المخلفات من نقاط التجميع والالتزام بنقلها إلى محطات المناولة بشكل دوري.
 

رفع إجمالي ٢٠٠٠ طن من المخلفات من شوارع المحافظة

واطلع المحافظ على بيان بجهود الحملات المسائية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي، حيث تمكنت الحملات من رفع إجمالي ٢٠٠٠ طن من المخلفات من شوارع المحافظة خلال حملات مسائية أُطلقت بعد الإفطار، إضافة إلى إلغاء عدد من بؤر تجمع المخلفات لتحسين كفاءة منظومة النظافة وتعزيز المظهر الحضاري.
 

وأشار المحافظ إلى أن الجهود مستمرة لتكثيف أعمال النظافة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع متابعة يومية لضمان استدامة النتائج.
 

من جانبه، أكد اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة أن الهيئة تواصل جهودها على مدار الساعة من خلال دعم المناطق الأكثر احتياجًا بمعدات إضافية وتكثيف الورديات الليلية والنهارية مشيرًا إلى أن فرق العمل تلقت توجيهات مشددة بالتعامل الفوري مع أي شكاوى متعلقة بتراكم المخلفات مع العمل على رفع كفاءة المعدات وتوفير الدعم اللازم لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار رئيس هيئة النظافة والتجميل رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة منظومة النظافة محافظ الجيزة

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