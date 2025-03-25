منتخب الناشئين يفوز على نجوم المستقبل بهدف

منتخب الناشئين، نجح المنتخب الوطني تحت 17 عاما في تحقيق الفوز على فريق نجوم المستقبل بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما في ختام استعدادات الفراعنة قبل الدخول في غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أحرز هدف منتخب مصر الوحيد في المباراة بلال عطية.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها المغرب في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 إبريل المقبل في المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة التي تحتضنها المغرب في الفترة من 30 مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبلين.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

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