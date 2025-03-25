الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الناشئين يفوز على نجوم المستقبل بهدف

منتخب مصر للناشئين،
منتخب مصر للناشئين، فيتو

منتخب الناشئين، نجح المنتخب الوطني تحت 17 عاما في تحقيق الفوز على فريق نجوم المستقبل بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما في ختام استعدادات الفراعنة قبل الدخول في غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أحرز هدف منتخب مصر الوحيد في المباراة بلال عطية.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها المغرب في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 إبريل المقبل في المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو والكاميرون.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة التي تحتضنها المغرب في الفترة من 30 مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبلين.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الناشئين المنتخب الوطني تحت 17 عاما فريق نجوم المستقبل بطولة كأس الأمم الأفريقية بلال عطية كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يعلن تعديل موعد فتح مران منتخب الناشئين أمام وسائل الإعلام

منتخب الناشئين تحت 17 عاما يفوز على تنزانيا بهدفين وديا

موعد سفر بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا

اتحاد الكرة يختار رئيس بعثة منتخب الناشئين في أمم إفريقيا بالمغرب

الأكثر قراءة

العبد تتقدم بشكوى رسمية لوقف إعلان "بلبن"، وتتخذ إجراءات قانونية لحماية علامتها التجارية

مصرع مفتش مباحث بني سويف بطلقة عن طريق الخطأ من سلاحه قبل الإفطار

بالتزامن مع وقفة العيد، انخفاض درجات الحرارة 6 درجات مئوية

رسالة غامضة من زيزو بعد أنباء اقترابه من التعاقد مع الأهلي

الأهلي يودع كأس عاصمة مصر، طلائع الجيش يضرب الأحمر بثلاثية

أرقام محرجة، عقدة كأس عاصمة مصر تواصل ملاحقة النادي الأهلي

الخارجية المصرية تدين إعلان الاحتلال إنشاء وكالة خاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة

بلاغ للنائب العام بإغلاق منصة "وان إكسبت" (1XBET) داخل مصر

منوعات

المزيد

دراسة: السعادة تتزايد بين كبار السن وتتناقص بين الشباب

حوادث المرور في عطلة النيروز تحصد آلاف الضحايا بإيران (فيديو وصور)

حاسب آبل قديم يباع بـ 375 ألف دولار، ما القصة ؟

كشفتها الأمطار، العثور على 111 قطعة أثرية في مدينة بابل بالعراق

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من بينها تشكيل لجنة لتطوير الدراما والإعلام.. قرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع مع وزير التعليم العالي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دعاء ختم القرآن الكريم في اليوم 25 من رمضان 2025

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، أبو دجانة الأنصاري صاحب سيف رسول الله

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية