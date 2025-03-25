رئيس جهاز العبور الجديدة يتابع أعمال تنفيذ وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي

تفقد الدكتور أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة أعمال تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي "وحدات الإعلان العاشر" بمدينة العبور الجديدة وذلك لمتابعة تقدم الأعمال بالمشروع والاطمئنان على سير العمل في المشروع وضمان الالتزام الكامل بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز الوحدات السكنية تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها.



شملت الجولة متابعة تقدم الأعمال في منطقة 2600 فدان حيث تفقد رئيس الجهاز مشروع 66 عمارة بإجمالي 1584 وحدة سكنية ضمن مشروع "عمارات النزهة" للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة.



واطلع رئيس الجهاز علي سير العمل في المواقع التابعة للمشروع حيث تم فحص الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للمباني السكنية كما تم التحقق من التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع بما في ذلك سرعة الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية وأعمال التشطيبات وأعمال الموقع العام بالإضافة إلى التدقيق في جودة المواد المستخدمة ومدى توافقها مع المواصفات المعتمدة.



وشدد رئيس الجهاز على متابعة المشروع بشكل دوري، مع ضمان توفير بيئة سكنية آمنة وملائمة، كما وجه بالتنسيق المستمر بين الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

في سياق متصل أكد رئيس الجهاز على أهمية الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد للمشروع وأوضح أن هذا المشروع تسعى الدولة من خلاله لتلبية احتياجات المواطنين مما يتطلب تكاتف الجهود من جميع الأطراف المعنية لضمان إنجازه بنجاح.



وفي ختام الجولة، شدد رئيس الجهاز على أن هذا المشروع يعد من المشاريع القومية الكبرى التي تسعى الدولة من خلالها إلى توفير سكن ملائم للمواطنين، مؤكدًا أن جميع الجهات المعنية تعمل على تحقيق الهدف الرئيسي وهو تسليم الوحدات في الموعد المحدد وبأعلى معايير الجودة.

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المشتركة بين الوزارتين، بحضور عدد من مسئولي الجانبين.

استهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالدكتور أسامة الأزهري والوفد المرافق له، مهنئًا إياهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، ومثمِّنًا التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من المجالات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، ويسهم في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري، عن سعادته باللقاء، مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في مختلف الملفات المشتركة، وموجهًا الشكر للمهندس شريف الشربيني على سرعة توجيهه لبحث جميع أوجه النزاعات وتسويتها بين الجهات التابعة للوزارتين.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون المثمر بين الوزارتين، بما يسهم في دعم المشروعات التي تخدم المواطنين وتحسِّن من جودة حياتهم، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق في الملفات المشتركة، وضرورة العمل المتواصل لتعزيز التعاون في كافة الموضوعات.

في سياق آخر شدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل بمشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، للانتهاء من تنفيذ المشروع في موعده وفقا للخطة الزمنية الموضوعة له، مضيفًا أن الوزارة تُقدر دور الشركات الوطنية في النهضة العمرانية التي شهدتها مصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان، بمقر الوزارة، رؤساء ونواب مجالس إدارات الشركات المنفذة لمكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة على مساحة 500 فدان، ضمن متابعته الدورية لسير العمل بالمشروع بهدف دفع معدلات التنفيذ، وتذليل أي عقبات إن وجدت، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع.

واستعرض شريف الشربيني، مع مسئولي الشركات، رؤية الوزارة نحو مشروع حدائق تلال الفسطاط، لافتًا إلى أهمية مواصلة العمل ليل نهار لحين الانتهاء من المشروع قائلًا" أتابع عن كثب سير العمل بالمشروع ومستعد للتواصل مع كل العناصر المنفذة على مدار الوقت".

وخلال اللقاء، طالب وزير الإسكان، مسئولي الشركات المنفذة ومجموعة عمل المشروع، بمواصلة التواجد الميداني بمواقع العمل، وحصر العناصر المتبقية، وموقف التوريدات وحجم العمالة والعمل بالمواقع، بجانب أهمية وضع برامج زمنية أسبوعية لتقييم الأداء، وكذا عقد اللقاءات المستمرة بين مجموعة عمل المشروع وممثلي كل شركة على حدة، وتقييم مختلف الأعمال الجاري تنفيذها، ودفع العمل، بجانب التوجيه باستمرار العمل خلال أيام الإجازات لسرعة الانتهاء من المشروع.

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