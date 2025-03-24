قبل التقديم، تعرف على ﺣﺎﻻت إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ لوحدات بيتك في مصر

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد التقديم على وحدات الطرح الجديد من مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج حتى 31 مارس الجاري.

وبيتك في مصر مبـــادرة جديـــدة أطلقتهـــا وزارة الإســـكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعـــاون مـــع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تلبيـــة لمطالـــب المصريين بالخـــارج بتوفيـــر آليـــة تمكنهم من شـــراء وحـــدات ســـكنية بأهـــم المشـــروعات العقاريـــة وأكثرهـــا تميزًا بغرض الاســـتثمار أو الاســـتقرار. اختـــارت وزارة الإســـكان أفضـــل المواقـــع الاســـتثمارية بمشـــاريع المبـــادرة بوحـــدات جاهـــزة للتســـليم الفـــوري وبحـــد أقصـــى نهايـــة 2025. ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرة ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 5055 وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻓﻴﻼ، ﻓﻲ ﻣُﺪن: اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺎﺻـﻤـﺔ الإدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻤﻨﺼﻮرة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ، وحدائق أكتوبر، واﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ، وﺳﻮر ﻣﺠﺮى اﻟﻌﻴﻮن، واﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺒﻮراﻟﺠﺪﻳﺪة.

وحددت الوزارة ﺣﺎﻻت إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ لوحدات بيتك فى مصر:

- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺘﺸﺎف أو ﻇﻬﻮر أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﺸﺮوط اﻟﺤﺠﺰ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬه اﻟﻜﺮاﺳﺔ.

- ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ اﻟﻮﺣﺪة.

- ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺠﺰ واﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺴﺪاد وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ [ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ + (%0.5) ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ] ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻮﺣﺪة ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺴﺪاد.

-ﻋﺪم ﺳﺪاد ﻗﺴﻄﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﺴﺪاد.

- اﻟﺘﻨﺎزل أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ.

-ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ اﻟﻮﺣﺪة.

- ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻻﺳﺘﻼم ﻟﻠﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﻼم.

(5 اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻼم ﻫﻲ:

ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ [ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ + (%0.5) ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ] وذﻟﻚ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة.

(6 اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻼم ﻫﻲ:

ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ [ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ + (%0.5) ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء ] وذﻟﻚ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺼﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺷﻐﺎل اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻮاﻗﻊ (%7) ﺳﻨﻮﻳًّﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻮﺣﺪة وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

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