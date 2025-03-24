قبل نهاية التقديم، تعرف على تفاصيل وأسعار شقق مدينتي بمبادرة بيتك فى مصر

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إقبال كبير على حجز شقق الطرح الجديد من مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج.

وقررت الوزارة مد فترة التقديم على وحدات بيتك فى مصر حتى 31 مارس الجاري.

وتطرح الوزارة أكثر من 5 آلاف وحدة بحوالي 12 مشروعًا مختلفًا، وتطرح وحدات مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة، بمساحات من 96 إلى 178 مترًا. والشقق كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم.

تعد «مدينتي» مدينة عصرية في تخطيطها، توفر كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكانها والمترددين عليها، حيث تضم إلى جانب المناطق السكنية المختلفة من ڤيلات وعمارات، المساحات الخضراء الواسعة، وملاعب الجولف والفنادق الراقية، بالإضافة إلى الخدمات اليومية التي توفر احتياجات السكن والمناطق الترفيهية، كما تضم المدينة على أطرافها الخارجية خدمات ضخمة وجديدة من نوعها تمثل نقطة جذب لتلبى احتياجات المدينة.

وحددت الوزارة اسعار شقق مدينتي كالتالي:

ولإجراء جولة افتراضية بوحدات مدينتي للرابط من هنا

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإقبال الكبير الذي شهدته مبادرة “بيتك في مصر” خلال الساعات الأولى منذ إطلاقها، حيث تم فتح باب الحجز على الوحدات المطروحة ضمن المبادرة يوم الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن قيمة المبالغ المحصلة خلال ٤٨ ساعة من فتح باب الحجز تصل إلى نحو 2,5 مليون دولار عبر الطرق المتاحة للسداد سواء الدفع الإلكتروني أو التحويلات البنكية.

وأوضح الوزير؛ أن معدلات سداد جدية الحجز سجلت أرقامًا كبيرة تعكس ثقة أبناء مصر بالخارج في الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير سكن مميز ومناسب لهم في وطنهم، وفرص استثمارية متميزة في قطاع الإسكان.



وبيتك في مصر مبـــادرة جديـــدة أطلقتهـــا وزارة الإســـكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعـــاون مـــع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تلبيـــة لمطالـــب المصريين بالخـــارج بتوفيـــر آليـــة تمكنهم من شـــراء وحـــدات ســـكنية بأهـــم المشـــروعات العقاريـــة وأكثرهـــا تميزًا بغرض الاســـتثمار أو الاســـتقرار.

واختـــارت وزارة الإســـكان أفضـــل المواقـــع الاســـتثمارية بمشـــاريع المبـــادرة بوحـــدات جاهـــزة للتســـليم الفـــوري وبحـــد أقصـــى نهايـــة 2025. ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرة ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 5055 وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻓﻴﻼ، ﻓﻲ ﻣُﺪن: اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺎﺻـﻤـﺔ الإدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻤﻨﺼﻮرة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ، وحدائق أكتوبر، واﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ، وﺳﻮر ﻣﺠﺮى اﻟﻌﻴﻮن، واﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﻌﺒﻮراﻟﺠﺪﻳﺪة.

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