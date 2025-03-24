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مفاجأة صادمة للعمالة غير المنتظمة بشأن منحة رمضان 2025

العمالة غير المنتظمة،فيتو
العمالة غير المنتظمة،فيتو
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فوجئ العديد من العمالة غير المنتظمة  بعدم إدراج المنحة خلال شهر رمضان 2025، الأمر جعل الجميع يتساءل عن موعد صرف منحة رمضان ، رغم اقتراب انتهاء الشهر الكريم.

وأثار هذا التأخير حالة من الاستفسار والقلق بين المستحقين، الذين تساءلوا عن موعد صرف المنحة، خاصةً أنها تُعد دعمًا هامًا لهم خلال هذه الفترة. وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية توضح أسباب التأخير أو تحدد موعدًا للصرف.

موعد صرف منحة شهر للعمالة غير المنتظمة 

 كما أن العديد من العمالة غير المنتظمة أرسلوا تساؤلات عبر الصفحة الرسمية لوزارة العمل حول موعد صرف منحة شهر رمضان المبارك وتم الرد بأنه جار الإعداد لصرف المنحة. 

 

 

صرف منحة شهر رمضان المبارك لعام 2025

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة قيام وزارة العمل ومديرتها بالمحافظات صرف منحة شهر رمضان المبارك لعام 2025.

 

صرف منحة شهر رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة

ويعد صرف منحة شهر رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة، ثاني منحة يتم صرفها بقيمة 1000 جنيه خلال عام 2025، عقب زيادة قيمتها من 500 إلى 1000 جنيه، حيث بدأت الوزارة في صرفها بعد زيادتها في منحة عيد الميلاد المجيد.

 

وتقدر أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل، مليونًا و164 ألفًا و12 عاملًا، تم ضمهم إلى قاعدة البيانات عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.

 

أعلن أحمد كجوك وزير المالية زيادة منحة العمالة غير المنتظمة للمرة الثانية في عام 2025 إلى 1500 جنيه بدلًا من 1000 جنيه ويزداد البحث عن، شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 بعد زيادتها.

 

وأوضح وزير المالية أن الحزمة الاجتماعية التي تطبق مع بداية شهر رمضان وحتى شهر يونيو، تتضمن العمالة غير المنتظمة، والتي تعد من الفئات المستهدفة، وأنه تتم إتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.

 

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

وعن شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 بعد زيادتها، تضمنت ما يلي:

 

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.

- يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

 

- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.

 

- يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

 

ويتم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة عن طريق المقاولين أو الشركات أو عمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل، وفق شروط وضوابط.

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صرف منحة شهر رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة

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