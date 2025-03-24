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أخبار مصر

صرف 1.6 مليون جنيه لأُسر 8 من العمالة غير منتظمة في حوادث متفرقة

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
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أعتمد وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، صرف مبلغ  مليون، و600 ألف جنيه تعويضات لأسر عمالة غير منتظمة ضحايا حوادث متفرقة في عدد من المحافظات وذلك من "بند الحوادث" في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، يستفيد منها، أسر 8 عامل لقوا مصرعهم في حوادث داخل 6 محافظات هي القاهرة، والشرقية، وقنا، والسويس، والغربية، والجيزة، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لورثة كل متوفى.

وبحسب بيان، فإن القيمة المُعتمدة للصرف، جاءت لأسر 2 من العمال لقوا مصرعهما في حادث بالقاهرة، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل منهما..ولأسر 2 من العمال لقوا مصرعمها في حادث بمحافظة قنا،بواقع 200 ألف جنيه لكل منهما، وأسر 4 عمال لقوا مصرعهم في 4 محافظات، هي: "الجيزة والشرقية والغربية والسويس"، حيث صرف 200 ألف جنيه لأسرة كل منهم.

وقال الوزير: إن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة هدف مستمر لدى الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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