بدأت وزارة العمل صرف منحة شهر رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة، بقيمة 1000 جنيه للعامل، وتحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية.

ويعد صرف منحة شهر رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة، ثانى منحة يتم صرفها بقيمة 1000 جنيه خلال عام 2025، عقب زيادة قيمتها من 500 إلى 1000 جنيه، حيث بدأت الوزارة في صرفها بعد زيادتها في منحة عيد الميلاد المجيد.

وتقدر أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة فى قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة فى وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملا، تم ضمهم إلى قاعدة البيانات عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.

وحول صرف منحة شهر رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة،أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن زيادة منحة العمالة غير المنتظمة للمرة الثانية في عام 2025 الي 1500 جنيه بدلًا من 1000 جنيه

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، علي هامش اجتماع مجلس الوزراء للإعلان عن بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتنوعة التي تخاطب الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح وزير المالية أن الحزمة الإجتماعية التى تطبق مع بداية شهر رمضان وحتى شهر يونيو، تتضمن العمالة غير المنتظمة، والتي تعد من الفئات المستهدفة، وأنه تتم اتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام

تقسيم الحزمة الاجتماعية

وتنقسم الحزمة الاجتماعية إلى شقين حيث كشف وزير المالية أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تنقسم إلى شقين:



1. إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي.

2. إجراءات متعلقة بالأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع السنة المالية الجديدة.

الأسر المستحقة عبر بطاقات التموين

فيما يخص الشق الأول الذي يبدأ تطبيقه من شهر رمضان وحتى يونيو، أشار الوزير إلى تخصيص دعم نقدي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، حيث سيتم:



-منح 125 جنيها للبطاقة التي تضم فردا واحدا.



ـ250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، مع تكرار الدعم في عيد الفطر المبارك.

زيادات جديدة في معاش تكافل وكرامة

أوضح وزير المالية أن برنامج “تكافل وكرامة” يشمل 5.2 مليون مستفيد، وستتم إضافة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، لتكون هذه الزيادة دائمة.

دعم القطاع الصحي



تتضمن الحزمة الاجتماعية تمويلًا إضافيًا للقطاع الصحي، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لتغطية احتياجات 60 ألف حالة طبية تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.

كما سيتم زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة وتسريع إجراءات الموافقات للمرضى المحتاجين للدعم الصحي.

زيادة منح العمالة غير المنتظمة



وزير المالية أعلن أيضا إنشاء صندوق تمويلي بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الشباب وتوفير فرص العمل. كما سيتم تخصيص 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُصرف ست مرات خلال العام.

صرف منحة شهر رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة،فيتو

دعم الفلاحين وزيادة أسعار المحاصيل

وأكد وزير المالية أن الحكومة تدعم الفلاحين عبر:



-زيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح.

-تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لدعم القطاع الزراعي.

-تحديد حد أدنى لشراء محصول القطن من الفلاحين

موعد زيادات الأجور والمعاشات



مع بداية العام المالي الجديد، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، تشمل:

-علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها.

-علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها.

-زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.

-إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

-توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات

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