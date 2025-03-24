الإثنين 24 مارس 2025
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محافظات

جامعة المنصورة تبدأ أعمال تطوير ميدان الكتاب بالتعاون مع محافظة الدقهلية

محافظ الدقهلية ورئيس
محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة، فيتو

أكَّد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، خلال اجتماع مجلس الجامعة، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بدء أعمال تطوير ميدان الكتاب، الذي سيحمل اسم "ميدان جامعة المنصورة"، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المحافظة والجامعة، بعد اعتماد المجلس التصميم المقدّم من اللجنة الفنية المختصة.

من جانبه، أكَّد محافظ الدقهلية بدء أعمال تطوير الميدان، الذي سيحمل اسم الجامعة، معربًا عن فخره بهذا الصرح العلمي، كما طلب من الجامعة إعداد تصاميم جديدة لتطوير الميادين العامة الكبرى في المدينة، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار التعاون المثمر بين المحافظة والجامعة.

 

تقرير عن أنشطة الجامعة وإنجازاتها خلال مارس 2025

واستمع المجلس إلى تقرير عن أنشطة الجامعة وإنجازاتها خلال مارس 2025، كما صادق المجلس على محضر اجتماع فبراير 2025 (رقم 620)، وقرارات  رئيس الجامعة التي اتخذها بالتفويض مع إحاطة المجلس علما.

وافق المجلس على منح الألقاب العلمية


كما اعتمد المجلس تقرير سير العملية التعليمية لكليات الجامعة لشهر فبراير 2025.
و وافق المجلس على منح الألقاب العلمية والتعيينات: 15 أستاذًا، 16 أستاذًا مساعدًا، 20 مدرسًا، استشاري مساعد واحد، زميل واحد.

شروط استمرار المنح الدراسية لطلاب جيبوتي
ووافق المجلس على شروط استمرار المنح الدراسية لطلاب جيبوتي اعتبارًا من العام الجامعي 2025-2026.

مجلس جامعة سوهاج يوافق علي قبول ٢١٤٥ طالبا وافدا للعام المقبل

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة المنصورة الدوري بحضور محافظ الدقهلية


وافق المجلس على عقد مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات 

كما وافق المجلس على عقد مذكرات تفاهم مع جامعة تعز وجامعة خليج عدن الدوليتين في اليمن، جامعة سينوب التركية، جامعة شمال أريزونا الأمريكية، ومذكرة تفاهم بين كلية الهندسة ومختبر الروبوتات في معهد هاربين للتكنولوجيا بالصين.
ووافق المجلس على بروتوكول تعاون بين مركز الخدمة العامة بكلية التربية للأطفال والأكاديمية العليا للعلوم الإدارية بعُمان.

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التعاون والتنسيق الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة العملية التعليمية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الميادين العامة المنح الدراسية اللواء طارق مرزوق رئيس جامعة المنصورة كليات الجامعة طارق مرزوق شهر فبراير 2025 محافظة الدقهلية

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