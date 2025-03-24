مجلس جامعة سوهاج يوافق علي قبول ٢١٤٥ طالبا وافدا للعام المقبل

عقد مجلس جامعة سوهاج جلسته رقم ٢١٨ لشهر مارس ٢٠٢٥ برئاسة الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة،وافق المجلس علي عدد من القرارات ومنها قبول ١٢ طالب وطالبة من طلاب مدارس الصم والبكم وضعاف السمع وطلاب الدمج التعليمي بكلية التربية النوعية بالجامعة، والموافقة علي قبول ٢١٤٥ طالب وطالبة من الطلاب الوافدين بكليات الجامعة المختلفة للعام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، كما وافق المجلس علي قبول ٣٧٨٧٣ طالب وطالبة من الطلاب المصريين الحاصلين علي الثانويه العامة والمعادلة وما يعادلها للعام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

مجلس جامعة سوهاج يوافق علي قبول ٢١٤٥ طالب وطالبة وافدين للعام الجامعي

وأضاف النعماني انه تم الموافقه علي انعقاد المؤتمر البيئي الدولي الثالث تحت عنوان" التحول الأخضر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي البيئية"، يوم الاثنين الموافق ١٤ إبريل ٢٠٢٥، وإدراج مقرر " المخاطر البيولوجية وادارتها" بكلية العلوم، ضمن متطلبات الجامعة الاختيارية، حيث يمثل هذا المقرر مرجع علمي يركز علي شرّح الظواهر البيولوجية الطبيعية التي تشكل مخاطر علي الإنسان والبيئة.

والجدير بالذكر انه تم الموافقة على تعيين ٤ عضو هيئة تدريس في وظيفة أستاذ بكلية العلوم، وعدد ٦ من أعضاء هيئة التدريس في ظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب، الاداب، الالسن، وتعيين ١٠ أعضاء هيئة تدريس بكليات الآداب، العلوم،علوم الرياضة والطب في وظيفة مدرس، ومنح درجة الدكتوراة لعدد 12 عضو هيئة تدريس بكليات التربية، والآداب، الطب، الألسن، ومنح درجة الماجستير لعدد 39 عضو هيئة التدريس بكليات التربية، الطب البيطزي، الطب، والآداب.

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