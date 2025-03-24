محافظ كفر الشيخ يشيد بشباب بلطيم لتنظيمهم مائدة إفطار جماعي على كورنيش البرلس

أشاد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بمبادرة شباب مدينة بلطيم في تنظيم أكبر مائدة إفطار جماعي على كورنيش مدينة بلطيم، والتي شهدت حضورًا واسعًا من الأهالي والمارة، مما يعكس روح التعاون والتكافل بين أبناء المحافظة، ويعزز قيم المحبة والترابط المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك.

محافظ كفر الشيخ يشكر شباب بلطيم

وقد وجه اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ،الشكر للشباب القائمين على تنظيم المائدة، كما أثنى على الجهود المبذولة في تنظيمها بشكل راقٍ يليق بأبناء بلطيم، مؤكدًا أنها نموذج يُحتذى به في العطاء والعمل الجماعي، داعيًا إلى استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع.

وسادت أجواء من الألفة والتآخي بين المشاركين، حيث اجتمع الأهالي على مائدة واحدة في مشهد يجسد روح العطاء والتضامن الإجتماعي ما يتميز به أبناء المحافظة.

يذكر أنه يتم تنظيم تلك المائدة بالمشاركة المجتمعية بين المواطنين وأيضا بمشاركة بعض الجمعيات الخيرية.

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