اتحاد شباب كفر الشيخ يطلق دورة رمضانية لإحياء التراث الشعبي

انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية لإحياء التراث الشعبي القديم، التي تنظمها أمانة بيلا ضمن أنشطة اتحاد شباب كفر الشيخ، في إطار جهود دعم الهوية الثقافية وتعزيز الارتباط بالموروث الشعبي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وكيل الوزارة: المسابقة رسالة ثقافية لتعزيز الهوية الوطنية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذه البطولة ليست مجرد مسابقة رياضية، بل رسالة ثقافية تهدف إلى إحياء التراث الشعبي وتعزيز الهوية الوطنية من خلال دمج الرياضة بالفنون الشعبية، مشيرا إلى أن الفعاليات المصاحبة للدورة تتضمن عروضًا فلكلورية تعكس الموروث الثقافي المميز للمحافظة، معربًا عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الجماهيري وروح التنافس الشريف بين الفرق المشاركة.

من جانبه، أشاد محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ وأمين صندوق اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، بالجهود المبذولة في تنظيم البطولة، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تعزز القيم الرياضية والأخلاقية بين الشباب، وتسهم في ربط الأجيال الجديدة بتاريخهم وتراثهم العريق، مما يرسّخ أهمية الرياضة كوسيلة للحفاظ على العادات والتقاليد الأصيلة.

وتتواصل منافسات البطولة وسط حماس كبير من المشاركين والجماهير، في ظل توقعات بمباريات قوية ومثيرة تشهد مستويات تنافسية عالية بين الفرق، مما يجعل هذه الدورة واحدة من أبرز الفعاليات الرمضانية التي تجمع بين المتعة الرياضية وأصالة التراث الشعبي.

تقام البطولة بإشراف تنفيذي من مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة التنفيذ محمد السماحي مدير إدارة بيلا، وحسن الدسوقي، منسق الكيانات الشبابية بالمحافظة.

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