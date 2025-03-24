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رياضة

منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة سيراليون

منتخب مصر الاول لكرة
منتخب مصر الاول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة سيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس لعالم 2026، المحدد لها مساء غد الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات.

وخاض منتخب مصر مرانه الأخير على ملعب القاهرة الدولي، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، وحضر جزء منه مندوبو وسائل الإعلام من الصحف والقنوات الفضائية 

بدأ المران بتدريبات الجري والإحماء ثم تلاها تدريبات ترفيهية بالكرة وتم تخصيص فقرة للتسديد على المرمى.

إبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر

وتقرر خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب لصعوبة لحاقه بمباراة منتخب مصر وسيراليون المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء غد الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

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منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم سيراليون التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس لعالم 2026 ستاد القاهرة الدولي حسام حسن

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