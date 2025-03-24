1094 حالة فحص و6 حالات حرجة، قافلة طبية تقدم خدمات مجانية لأهالي زوبع بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية ضخمة بقرية زوبع التابعة لمركز الحامول، علي مدار يومين، إذ تم تقديم خدمات طبية متكاملة لما يقرب من 1100 مواطن، في إطار سعي الدولة لتوفير الرعاية الصحية المجانية بالمناطق الريفية والقرى الأكثر احتياجًا.

وجاءت القافلة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار،نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف مباشر من الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبالتنسيق مع الدكتور محمد الغباشي، مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة، والدكتور مجدي شنح، منسق القوافل بالمديرية.

تفاصيل القافلة الطبية

وقد ضمت القافلة 11 عيادة طبية تخصصية في 9 مجالات حيوية تشمل الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، الجلدية، النساء، تنظيم الأسرة، العظام، الأنف والأذن، والأسنان، إذ استفاد 1094 مواطنًا من خدمات العيادات، في حين أجري 265 تحليلًا طبيًا في تخصصات الدم والطفيليات، بالإضافة إلى 30 حالة أشعة تشخيصية.

كما تم عقد 12 ندوة تثقيف صحي شهدت مشاركة 580 مواطنًا، تم خلالها نشر الوعي حول أساليب الوقاية من الأمراض وكيفية العناية بالصحة العامة، وقد جرى تنفيذ 130 فحصًا طبيًا لـ65 مواطنًا ضمن مبادرة «افحص واطمن» للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

كما تم إحالة 14 مريضًا لاستخراج تقارير طبية، بينما تم نقل 6 حالات إلى أقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات اللازمة أو للحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة.

و جميع الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة، شملت الكشف وصرف الأدوية، تمت بالمجان دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.

وفي نهاية القافلة، وجه فريق إشراف القوافل الطبية الشكر لإدارة الصحة بالحامول برئاسة الدكتور حمادة علي عبدالرحمن، وإدارة مستشفى الحامول المركزي بقيادة الدكتور أحمد مصباح، ورئاسة مركز ومدينة الحامول، بالإضافة إلى غرفة العمليات بديوان المحافظة، على ما وصفوه بـ"التعاون المثمر والتنسيق المتكامل" الذي ساهم في نجاح هذه المبادرة وخدمة أهالي قرية زوبع بكفاءة عالية.

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