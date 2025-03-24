الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط محامٍ وشريك له بتهمة النصب والاستيلاء على سيارة بقيمة 980 ألف جنيه في القاهرة

ضبط محامي واخر نصبوا
ضبط محامي واخر نصبوا علي سيارات الريان،فيتو

 تمكنت قوات مباحث القاهرة من تحديد هوية محام وشخص آخر متهمين بالنصب والاحتيال،  وتزوير المستندات، على شركة سيارات "الريان، والاستيلاء منها على سيارة من طراز "فيجو" بقيمة 980 ألف جنيه عبر رسالة تحويل وهمية، وتم تشكيل فريق بحث أسفرت بضبطهما وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

بدأت الواقعة تتكشف عندما تقدم  مسئول من شركة "الريان" للسيارات إلى قسم شرطة مدينة نصر، يفيد بتعرض الشركة لعملية احتيال من قبل محامٍ قام بأخذ سيارة من نوع “فيجو” دون دفع ثمنها، واستولى على المبلغ المخصص لها.

ووفقًا لتحريات المباحث، اتصل المحامي بشركة السيارات وأبدى رغبته في شراء سيارة "فيجو"، واتفق مع المسئولين على سداد مبلغ 980 ألف جنيه عبر التحويل البنكي، ثم أرسل للمُشتري رسالةً وهميةً تُفيد بإتمام التحويل، بينما لم يصل المبلغ فعليًّا إلى حساب الشركة.


بعد اكتشاف الشركة عدم وصول الأموال، تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وتبين أن المحامي استخدم وسائل احتيالية لتزوير إثبات الدفع، بالتعاون مع شريك آخر.



 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات مباحث القاهرة الريان فيجو قسم شرطة مدينة نصر

الأكثر قراءة

فتاة تسأل: مين الصح، المسلمين وللا المسيحيين؟، رد مثير من علي جمعة

إنتي مجنونة؟، محمد رمضان يحرج ياسمين صبري أمام المنتج محمد السعدي

تحرك جديد من الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة

رسالة غامضة من زيزو بعد أنباء اقترابه من التعاقد مع الأهلي

مصرع مفتش مباحث بني سويف بطلقة عن طريق الخطأ من سلاحه قبل الإفطار

الأهلي يواصل التصعيد بشأن أزمة مباراة القمة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 24 مارس 2025 (أخر تحديث)

رامي عياش يعلق على تصريحات ميريام فارس المسيئة لمصر

منوعات

المزيد

حوادث المرور في عطلة النيروز تحصد آلاف الضحايا بإيران (فيديو وصور)

حاسب آبل قديم يباع بـ 375 ألف دولار، ما القصة ؟

كشفتها الأمطار، العثور على 111 قطعة أثرية في مدينة بابل بالعراق

معاقبة مدينة تركية فرضت رسومًا باهظة على زواج اللاجئين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من بينها تشكيل لجنة لتطوير الدراما والإعلام.. قرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع مع وزير التعليم العالي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام

رددها الآن، 25 دعاء للأبناء في ليلة القدر

ما الحكمة الإلهية في إخفاء موعد ليلة القدر؟، أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية