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حوادث

تسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي الشرقي والكريمات بعد رفع آثار انقلاب سيارة

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الكريمات،فيتو

تمكنت قوات الإدارة العامة للمرور بالجيزة من تسيير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها بالطريق الصحراوي الشرقي في نطاق الكريمات بالقرب من نفق أطفيح، بعدما تسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل، إصابة 5 أشخاص وزحام مروري وقامت الخدمات المرورية بسحب السيارة ونقل المصابين للمستشفى وانتظام حركة المركبات.

 

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا بالحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى الموقع، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج.

وجرى إخطار الجهات المعنية، بما في ذلك التضامن الاجتماعي ومدينة أطفيح، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

حبس سائق سيارة تسبب في وفاة شاب بحادث في مدينة نصر

 

وعلي جانب آخر كانتغرفة عمليات النجدة،  تلقت بلاغا من الأهالي يفيد باصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية أعلى طريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل مما أسفر عن مصرع شاب يبلغ من العمر 22  سنة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الادارة العامة للمرور الحركة المرورية الكريمات حركة المركبات

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