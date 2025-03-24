كأس عاصمة مصر، أوفا يقود إنبي أمام فاركو

أعلن جمال حمزة المدير الفني لفريق إنبي تشكيل فريقه لمواجهة فاركو على ستاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الثالثة بدور المجموعات بمسابقة كأس عاصمة مصر.

تشكيل إنبي أمام فاركو

مباراة إنبي وفاركو

ويسعى فريق إنبي إلى تحقيق الفوز للاستمرار بصدارة المجموعة الثالثة التي يحتل صدارتها برصيد 3 نقاط يليه طلائع الجيش وفاركو بنفس الرصيد نقطة واحدة ثم الأهلي بدون نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1ـ إنبي: 3 نقاط

2ـ طلائع الجيش: نقطة

3ـ فاركو: نقطة

4ـ الأهلي: بدون نقاط

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين في المباراة المقرر أن تجمع بين الفريقين على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويخوض النادي الأهلي مباراة طلائع الجيش اليوم في كأس عاصمة مصر بفريق 2005، بقيادة سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا بعد قرار مارسيل كولر بإراحة لاعبي الفريق الأساسيين.

مجموعات كأس عاصمة مصر 2025

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجيت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.