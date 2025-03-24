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رياضة

كأس عاصمة مصر، أوفا يقود إنبي أمام فاركو

إنبي، فيتو
إنبي، فيتو

أعلن جمال حمزة المدير الفني لفريق إنبي تشكيل فريقه لمواجهة فاركو على ستاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الثالثة بدور المجموعات بمسابقة كأس عاصمة مصر.

تشكيل إنبي أمام فاركو 

 

مباراة إنبي وفاركو

ويسعى فريق إنبي إلى تحقيق الفوز للاستمرار بصدارة المجموعة الثالثة التي يحتل صدارتها برصيد 3 نقاط  يليه طلائع الجيش وفاركو بنفس الرصيد نقطة واحدة ثم الأهلي بدون نقاط.

 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1ـ  إنبي: 3 نقاط 

2ـ طلائع الجيش: نقطة 

3ـ فاركو: نقطة 

4ـ الأهلي: بدون نقاط   

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين في المباراة المقرر أن تجمع بين الفريقين على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

ويخوض النادي الأهلي مباراة طلائع الجيش اليوم في كأس عاصمة مصر بفريق 2005، بقيادة سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا بعد قرار مارسيل كولر بإراحة لاعبي الفريق الأساسيين. 

مجموعات كأس عاصمة مصر 2025

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجيت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.  

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود

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