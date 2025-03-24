مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 24، صدمة خالد سليم بعد اكتشاف دور نيكول سابا في القبض على ياسمين عبد العزيز

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل وتقابل حبيب تطورات درامية مثيرة، حيث تبدأ الأحداث مع ليل التي تذهب مع الشرطة بعد اتهامها بسرقة خاتم إحدى عميلاتها، والتي تدعى أحلام، وعندما يعلم يوسف بالأمر، يفكر في مساعدتها، إلا أن رقية تمنعه من ذلك، رغم محاولات كاريمان إقناعها بأن ليل تستحق المساعدة، مؤكدة أن هناك خطأً ما في الأمر.

ومع ذلك، تصر رقية على موقفها، ليختار يوسف مجددًا الانصياع لرغبة زوجته، وعلى الجانب الآخر، يؤكد عبد العزيز لـ إجلال أنه من المستحيل أن تكون ليل قد أقدمت على السرقة، ويعتقد أن رقية تقف وراء هذه المكيدة، أما إجلال، فتبقى متشككة بشأن براءة ليل.

في الوقت نفسه، يشعر حازم بالخوف بسبب ما يحدث لشقيقه فارس، الذي يحاول إيجاد حل للأزمة التي وضعه فيها يوسف، وفي سبيل ذلك، يلتقي فارس بأحد عملائه، ويتفق معه على تقديم سيارات مقابل مبلغ مالي يساعده على تجاوز هذه المحنة كما أن فارس ينوي بيع سيارته.

وفي قسم الشرطة، تحاول ليل إقناع الضابط ببراءتها، مطالبة بمواجهة أحلام لكشف الحقيقة، وعندما تحضر أحلام، تصر على اتهام ليل، زاعمة أن ما تفعله الأخيرة ليس سوى محاولة يائسة لنفي التهمة عنها، وبناءً على ذلك، يتم احتجاز ليل، بينما تحاول فرح مساعدتها عبر الاتصال بـ فارس، لكنه لم يكن متاحًا، فتركت له رسالة صوتية.

ثم تتوجه إلى بنات ليل في محاولة لنقلهن إلى منزل والدتها، إلا أن إجلال تمنعها من ذلك، مما يثير غضب فرح بشدة.

ويذهب فارس إلى قسم الشرطة لرؤية ليل، حيث يحاول فارس طمأنتها، ويسعى لإقناع الضابط بالسماح لها بالمبيت في المكتب بدلًا من الحجز، لكنه يفشل، مما يجبر ليل على قضاء الليلة في الحجز.

من ناحية أخرى، يبذل فارس وحازم جهدًا لإيجاد حل لأزمة ليل، حتى يتذكر صديق فارس أن هناك شخصية يعرفها فارس قد تكون قادرة على مساعدتهم، وبالفعل، يتواصل فارس مع هذا الشخص الذي يدعى يوسف الغول، ليكتشف أنه يعرف أحلام.

وتصل الأحداث إلى ذروتها عندما يعود يوسف إلى المنزل، ليجد رقية تتحدث مع كاريمان، وتكشف بشكل غير مباشر أنها كانت وراء ما حدث لـ ليل. وهنا، يشعر يوسف بصدمة كبيرة.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 23

شهدت الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل وتقابل حبيب تطورات درامية مشوقة، حيث توجه حازم إلى شهد، متهمًا إياها بأنها السبب في التدهور الصحي الذي تعاني منه زوجته إنجي، ورغم إنكار شهد لأي علاقة لها بما حدث، إلا أن حازم أصر على أنها المتورطة، خاصة بعد أن قدمت العصير أثناء حفل الزفاف، مرجحًا أنها قد أضافت إليه مادة مهدئة.

حاولت شهد الدفاع عن نفسها، مؤكدة أنها تحب حازم ولا يمكن أن تؤذي أي شخص يحبه، ثم كشفت له عن تلقيها فيديوهات تثبت وجود علاقة بينهما، وعندما طلب منها حازم رؤية الرسائل ورقم الهاتف الذي أرسلها، أخبرته بأنها قامت بمسحها.

في سياق آخر، قدمت كريمان خطتها التسويقية لشركة فارس إلى يوسف، الذي اعتبرها عالية التكلفة، كما أبلغته رقية العسكري بضرورة معاقبة فارس بعد الذي فعله في حفل زفاف حازم وبعد عصيانه الانصياع ليوسف، مشددة على أهمية الضغط عليه. وبناءً على ذلك، قرر يوسف رفض المشروع وإيقافه تمامًا، مما قد يتسبب في خسارة فادحة لفارس، حيث كان قد وقع على شروط جزائية.

وعندما علم فارس بالقرار، شعر بصدمة كبيرة، ثم واجه يوسف، الذي فرض عليه مجموعة من الشروط، منها التوقف عن التعامل مع ليل وتنفيذ أوامره والتي هي بالتبعية أوامر رقية، غير أن فارس رفض جميع هذه الشروط، مؤكدًا عدم خضوعه لأي ضغوط، ما أدى إلى تصاعد المواجهة بينه وبين يوسف ورقية، ليجد نفسه في صدام مباشر معهما.

وفي مشهد آخر، سعت ليل إلى مساعدة فارس للخروج من حالته النفسية السيئة، بينما تذهب ليل للقاء عميلة لديها تدعى أحلام، كانت قد أنجزت لها مهمة في عملها، ونتيجة لجهودها الكبيرة، قررت أحلام مكافأتها ومنحها خاتمًا ألماظ ثمين، ورغم تردد ليل في البداية، فإنها قبلت الهدية بعد إصرار أحلام وتقديرها لعملها المتميز.

لكن المفاجأة الكبرى جاءت عندما فوجئت ليل بقدوم الشرطة إلى منزلها، ومعها إذن من النيابة لتفتيشه، بعد تلقيها بلاغًا من سيدة تدعى أحلام تتهمها بسرقة الخاتم، وحاولت ليل الدفاع عن نفسها وأكدت أنها حصلت عليه كهدية، لكنها استجابت لطلب الشرطة وأحضرت الخاتم وسلمته لهم، ومع ذلك، قررت الشرطة القبض عليها، وصعدت داخل سيارة الشرطة وسط صراخ وبكاء بناتها.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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