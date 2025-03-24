حي الهرم يواصل حملات الإشغالات لإعادة الانضباط بشوارع الجيزة (صور)

شن حي الهرم بمحافظة الجيزة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات في عدد من الشوارع الرئيسية، وذلك بناءً على توجيهات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وتحت إشراف الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ.

إزالة الإشغالات من شوارع المريوطية وفيصل ولاشين وكعابيش

استهدفت الحملة، التي انطلقت بقيادة المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، عدة مناطق حيوية، شملت شارع المريوطية، وشارع فيصل، وشارع دكتور لاشين، وشارع كعابيش، وخلال الحملة، تم رفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المارة والمركبات، بالإضافة إلى تحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم تكرار التجاوزات.

وأكد رئيس حي الهرم أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، مع التشديد على التصدي لأي تجاوزات أو إشغالات غير قانونية تؤثر على حركة المرور أو تعيق المواطنين.

تنسيق أمني لضمان نجاح الحملة

تم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق بالجيزة، التي قدمت الدعم اللازم لضمان سير العمل بفعالية كما شارك في الحملة مصطفى عبد العليم، نائب رئيس حي الهرم لقطاع الشمالي، وعمرو المعداوي، مدير إدارة الإشغالات بحي الهرم لقطاع الشمالي، إلى جانب فريق عمل متكامل من الأجهزة التنفيذية.

استمرار حملات الإشغالات لتحقيق الانضباط

وأكد المهندس طه عبد الصادق أن الحملات مستمرة بشكل دوري في مختلف مناطق حي الهرم، بهدف إعادة الانضباط للشوارع والتصدي لكافة أشكال التعديات والإشغالات العشوائية، كما أهاب بالمواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين وعدم استغلال الأرصفة والطرق العامة في وضع الإشغالات.

وتأتي هذه الحملات في إطار رؤية محافظة الجيزة لتحسين البيئة العمرانية وتوفير مساحات آمنة للمواطنين، مع الاستمرار في متابعة ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

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