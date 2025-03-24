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محافظات

المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعامل وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار في (الحشيش المخدر)، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.

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المؤبد لعامل وغرامة 200 ألف لعامل للاتجار في المخدرات بالقليوبية 

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، ووكيل النيابة محمود النجار وأمانة السر عاصم طايل.

البداية عندما أحالت النيابة العامة بالقليوبية  المتهم:- "أشرف ج ش م ح" السن: 38 سنة عامل، في الجناية رقم 34519 لسنة 2023 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4311 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 24 / 2023/8 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أحرز جوهرا مخدرا (حشيش) وكان ذلك بقصد الإتجار، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (كتر) وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

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