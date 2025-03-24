محافظ كفر الشيخ يتفقد استعدادات مصيف بلطيم لاستقبال المصطافين خلال إجازة العيد

قام اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية بمدينة مصيف بلطيم؛ لمتابعة جاهزية الشواطئ والمرافق والخدمات، والتأكد من اكتمال التجهيزات لاستقبال المصطافين خلال إجازة العيد، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الجولة، تفقد محافظ كفرالشيخ، شواطئ النرجس والأمل، بالإضافة إلى بوابة الفنار، والكورنيش القديم، حيث تابع أعمال الصيانة والتجهيزات النهائية لاستقبال المصطافين، كما وجه بتنفيذ تطوير شامل للفنار ومنطقته، بما يشمل تحسين المرافق العامة، وتعزيز الخدمات الترفيهية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والأمان للمصطافين، مع تكثيف أعمال النظافة والتجميل، وتعزيز التواجد الأمني، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات لزوار المصيف.

أبرز استعدادات مصيف بلطيم

كما وجه محافظ كفرالشيخ، بتجهيز فرق الإنقاذ البحري وانتشارها على الشواطئ، والتأكد من جاهزية الأطقم الصحية وسيارات الإسعاف لمواجهة أي حالات طارئة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الوحدات الصحية بالمدينة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن مصيف بلطيم يعد من أبرز المقاصد السياحية والترفيهية بالمحافظة، حيث يضم ستة شواطئ (الفنار - النرجس - الزهراء - السلام - الأمل - الفيروز)، ويشهد إقبالًا كثيفًا خلال الأعياد والعطلات الرسمية، خاصة في موسم الصيف، مما يتطلب تكثيف الجهود لضمان تقديم خدمات متميزة تتناسب مع حجم الإقبال الكبير.

يذكر أن مدينة مصيف بلطيم تطل على ساحل البحر المتوسط بطول 11 كم، وتعد من أكثر المناطق امتدادًا نحو الشمال في مصر، حيث تمتد 40 كم داخل البحر المتوسط، مما يمنحها طبيعة مميزة كمصيف علاجي، نظرًا لارتفاع نسبة اليود في هوائها، بالإضافة إلى أسعارها المعتدلة، مما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات.

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