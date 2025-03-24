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محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال التكريك ببحيرة البرلس

أعمال التكريك
أعمال التكريك

 

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، أعمال التكريك والتطهير ببحيرة البرلس، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البحيرات وزيادة إنتاجية الثروة السمكية، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بمعدلات الإنجاز في أعمال التكريك وإزالة الرواسب المعيقة لحركة المياه، مشددًا بتكثيف الجهود لإنهاء الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، بما يسهم في تحسين جودة المياه وتعزيز المخزون السمكي ببحيرة البرلس.

 

محافظ كفر الشيخ: بحيرة البرلس من أهم مصادر الثروة السمكية

 

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية استمرار أعمال التكريك، لضمان الحفاظ على المسطح المائي وتحقيق أقصى استفادة للصيادين، مشيرًا إلى أن بحيرة البرلس تعد من أهم مصادر الثروة السمكية في مصر.

 

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ووجه محافظ كفرالشيخ، بمضاعفة العمل لسرعة الانتهاء من أعمال التكريك، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استدامة موارد بحيرة البرلس وتنميتها، بما يحقق الاستفادة القصوى من البحيرة كمصدر طبيعي للثروة السمكية والتنمية البيئية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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بحيرة البرلس تكريك اسماك كفر الشيخ السيسي

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