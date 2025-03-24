محافظ كفر الشيخ: تطوير شامل للخدمات والمرافق بمصيف بلطيم استعدادًا لصيف 2025

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عن الانتهاء من أعمال تطوير الخدمات والمرافق بمدينة مصيف بلطيم، استعدادًا لاستقبال موسم صيف 2025، وذلك بهدف تقديم خدمات ترفيهية متكاملة للمواطنين والمصطافين من مختلف المحافظات، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.

تفاصيل أعمال التطوير

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة الشواطئ، وتحسين البنية التحتية، وتحديث المرافق العامة، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الترفيهية لضمان راحة وسلامة المصطافين، كما تم دعم المصيف بفرق إنقاذ مدربة، وزيادة عدد نقاط الإسعاف، وتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال العائلات، بما يضمن توفير بيئة ترفيهية متميزة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير المناطق السياحية والترفيهية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن مصيف بلطيم يشهد إقبالًا كثيفًا خلال فصل الصيف، مما يتطلب استمرار أعمال التطوير والتحديث لضمان توفير بيئة ترفيهية جاذبة ومتكاملة.

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