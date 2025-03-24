الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تطوير شامل للخدمات والمرافق بمصيف بلطيم استعدادًا لصيف 2025

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

 أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عن الانتهاء من أعمال تطوير الخدمات والمرافق بمدينة مصيف بلطيم، استعدادًا لاستقبال موسم صيف 2025، وذلك بهدف تقديم خدمات ترفيهية متكاملة للمواطنين والمصطافين من مختلف المحافظات، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

  • تفاصيل أعمال التطوير

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة الشواطئ، وتحسين البنية التحتية، وتحديث المرافق العامة، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الترفيهية لضمان راحة وسلامة المصطافين، كما تم دعم المصيف بفرق إنقاذ مدربة، وزيادة عدد نقاط الإسعاف، وتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال العائلات، بما يضمن توفير بيئة ترفيهية متميزة.

 

txt

محافظ كفر الشيخ يتفقد استعدادات مصيف بلطيم لاستقبال المصطافين خلال إجازة العيد

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير المناطق السياحية والترفيهية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن مصيف بلطيم يشهد إقبالًا كثيفًا خلال فصل الصيف، مما يتطلب استمرار أعمال التطوير والتحديث لضمان توفير بيئة ترفيهية جاذبة ومتكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خدمات مرافق الصيف بلطيم كفر الشيخ

الأكثر قراءة

فتاة تسأل: مين الصح، المسلمين وللا المسيحيين؟، رد مثير من علي جمعة

الأهلي يواصل التصعيد بشأن أزمة مباراة القمة

زيزو يشعل غضب حسام حسن قبل مواجهة سيراليون

فتاة تسأل: ليه ربنا فضل الإسلام على باقي الأديان؟، وجمعة يرد: "على الله حكايتك"

السيسي يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرًا جديدا (فيديو وصور)

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

وزير التعليم يصدر قرارًا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا بمناسبة عيد الفطر

الزمالك يشكو مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام، ما التفاصيل؟ (فيديو)

منوعات

المزيد

كشفتها الأمطار، العثور على 111 قطعة أثرية في مدينة بابل بالعراق

معاقبة مدينة تركية فرضت رسومًا باهظة على زواج اللاجئين

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

"كل ريأكت بجنيه"، أمينة الفتوى توضح الرأي الشرعي في تريند العيدية المتداول (فيديو)

ما شروط الدعاء المستجاب؟ شيخ الأزهر يجيب (فيديو)

فتاة تسأل: مين الصح، المسلمين وللا المسيحيين؟، رد مثير من علي جمعة

المزيد
الجريدة الرسمية