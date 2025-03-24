20 صورة ترصد جولة محافظ الدقهلية بشوارع المنصورة لتفقد مستوى النظافة والإنارة بمحيط المستشفي العام

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم، عددا من شوارع مدينة المنصورة للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين، ومدى توافر الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات، والعمل على تلبية احتياجاتهم.

محافظ الدقهلية يتفقد مستوى النظافة والخدمات بشوارع المنصورة

وتفقد محافظ الدقهلية شارع المستشفى العام، وأبدى عدم رضاه عن مستوى النظافة فيه، ووجه لرئيس حي غرب المنصورة بالمتابعة الشخصية لمنظومة النظافة بالشارع والمرور اليومي لمعدات النظافة خلال ثلاث ورديات، وشدد على رفع كفاءة الإنارة بالشارع والشوارع المحيطة بالمستشفى، وأكد المحافظ أنه سيمر بنفسه يوميا على الشارع للتأكد من نظافته بشكل لائق.

تفقد محافظ الدقهلية معرض أهلا رمضان بالغرفة التجارية بالمنصورة

كما تفقد محافظ الدقهلية معرض أهلا رمضان بالغرفة التجارية بالمنصورة، والتقى المحافظ خلال جولته بالمواطنين واستمع إليهم مؤكدًا أنه لا يدخر جهدا في توفير خدمات ومشروعات متنوعة في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين.

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