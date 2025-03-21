الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق إداري وتشميع لمنشآت تجارية مخالفة في غرب المنصورة بالدقهلية

غلق اداري وتشميع
غلق اداري وتشميع محلات مخالفة في المنصورة، فيتو

 شنت رئاسة حى غرب المنصورة في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة تمكنت من تنفيذ الغلق الإداري والتشميع لمنشآة تجارية لمخالفة القانون والتعليمات وقانون المحال العامة.

حملة مكبرة علي المحلات بغرب المنصورة 

وفى هذا الشأن تابع أحمد محمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، مع حمدى رشاد نائب رئيس حى غرب المنصورة، أعمال الغلق الأدارى والتشميع لمنشآة تجارية بنطاق حى غرب لعدم وجود تراخيص، وتغيير الاستخدام مخالفا"  للقانون والتعليمات وقانون المحال العامة.

 

حملات للتصدي لكافة أشكال التعديات 

 في إطار توجيهات اللواء طارق مـرزوق محافظ الدقهلية، بشأن التصدي لكافة أشكال التعديات وتحقيق الإنضباط والإلتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع المواقع لتوفير إحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم

تشكلت الحملة من  فادى محمد مدير المتابعة الميدانية، أحمد بدير مدير مركز إصدار تراخيص المحال العامة،  محمد المرسى مدير الإشغالات.

وتم تنفيذ الغلق الادارى لمغسلة بمساكن شارع بورسعيد، لإقامة النشاط بشقة مساكن الدولة وتحويلها لنشاط تجارى، وعدم وجود رخصة، وعدم توافر  عوامل الأمان والسلامة. 

محافظ الدقهلية يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية الـ 20 في جامعة المنصورة (صور)

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية حزب الوفد "رواد الأرض" ويكرّم المزارعين

الحملات مستمرة لحين تحقيق الانضباط

وفى ذات السياق أكد رئيس حى غرب المنصورة أن الحملات مستمرة لحين تحقيق الانضباط، وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي بهدف القضاء على جميع الظواهر السلبية وإعادة المظهر الحضاري  وإحكام الرقابة على المحال العامة والمنشآت التجارية على مستوى الميادين والشوارع الكائنة بنطاق الحى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات المواطنين الدورة الرمضانية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المظهر الحضاري رئاسة حي غرب المنصورة حي غرب المنصورة قانون المحال العامة غرب المنصورة مخالفة القانون محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

الأرصاد: سقوط أمطار متوسطة على هذه المناطق

حدث في 21 رمضان، رحيل العمالقة الإمام علي بن أبي طالب وبن ماجة وعثمان أرطغرل

وكيل شباب الدقهلية تشهد تكريم 1250 حافظا للقرآن الكريم بنادي بني عبيد الرياضي

وكيل تعليم الدقهلية يهنئ السيدات بديوان المديرية بمناسبة عيد الأم

الأكثر قراءة

زملكاوي وبيحب شيكابالا جدا، شهادة تقطع الشك باليقين عن انتماء محمد صلاح الكروي

ارتفاع جديد في البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 مارس 2025

أحمد عادل: عمر الساعي لا يرتقي أن يكون لاعبا في الأهلي

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، انهيار ورق العنب وارتفاع الليمون البلدي

سعر السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف وانخفاض المرجان وسط 10 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الفراولة والجوافة واليوسفي يواصل قفزاته

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

انهيار جسر معلق مزدحم في الإكوادور ووقوع إصابات وسقوط سيارات بالنهر (فيديو)

جحيم خلف الأسوار، إغلاق مطار هيثرو في لندن وتحذير للمسافرين من الدخول (فيديو)

أنا مشغول الآن، زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون (فيديو)

علماء يكتشفون حقائق صادمة بعد دراستهم لنجم ساطع

المزيد

خدمات

المزيد

حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاض جديد بدرجات الحرارة ورياح

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسماء سورة الكهف وفضائلها ومكان نزولها (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 21 رمضان، رحيل العمالقة الإمام علي بن أبي طالب وبن ماجة وعثمان أرطغرل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية