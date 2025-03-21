غلق إداري وتشميع لمنشآت تجارية مخالفة في غرب المنصورة بالدقهلية

شنت رئاسة حى غرب المنصورة في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة تمكنت من تنفيذ الغلق الإداري والتشميع لمنشآة تجارية لمخالفة القانون والتعليمات وقانون المحال العامة.

حملة مكبرة علي المحلات بغرب المنصورة

وفى هذا الشأن تابع أحمد محمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، مع حمدى رشاد نائب رئيس حى غرب المنصورة، أعمال الغلق الأدارى والتشميع لمنشآة تجارية بنطاق حى غرب لعدم وجود تراخيص، وتغيير الاستخدام مخالفا" للقانون والتعليمات وقانون المحال العامة.

حملات للتصدي لكافة أشكال التعديات

في إطار توجيهات اللواء طارق مـرزوق محافظ الدقهلية، بشأن التصدي لكافة أشكال التعديات وتحقيق الإنضباط والإلتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع المواقع لتوفير إحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم

تشكلت الحملة من فادى محمد مدير المتابعة الميدانية، أحمد بدير مدير مركز إصدار تراخيص المحال العامة، محمد المرسى مدير الإشغالات.

وتم تنفيذ الغلق الادارى لمغسلة بمساكن شارع بورسعيد، لإقامة النشاط بشقة مساكن الدولة وتحويلها لنشاط تجارى، وعدم وجود رخصة، وعدم توافر عوامل الأمان والسلامة.

الحملات مستمرة لحين تحقيق الانضباط

وفى ذات السياق أكد رئيس حى غرب المنصورة أن الحملات مستمرة لحين تحقيق الانضباط، وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي بهدف القضاء على جميع الظواهر السلبية وإعادة المظهر الحضاري وإحكام الرقابة على المحال العامة والمنشآت التجارية على مستوى الميادين والشوارع الكائنة بنطاق الحى.

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