الأحد 23 مارس 2025
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محافظ الدقهلية يكلف بتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لحالة "بلا مأوى"

توفير الرعاية لحالو
توفير الرعاية لحالو مضردة بالدقهلية، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية والعناية الصحية اللازمة لحالة بلا مأوى، كما كلف وكيل وزارة التضامن بتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة، جاء قرار المحافظ بعد رصده للحالة عن طريق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، وعلى الفور كلف باتخاذ اللازم من إجراءات لتوفير جميع سبل الرعاية الاجتماعية والصحية للحالة.

محافظ الدقهلية يكلف بتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لحالة "بلا مأوى"

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية، قام الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع مديرية التضامن، بنقل الحالة للعزل في مستشفى الحميات بالمنصورة، وتم إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة والكشف عليها من مختلف التخصصات، ووضعها تحت الملاحظة لحين تماثلها للشفاء الجسدي.

النقل إلى مستشفى نفسي لقضاء مرحلة تأهيل نفسي

وأوضح أنه سيتم النظر في مدى احتياجها للنقل إلى مستشفى نفسي لقضاء مرحلة تأهيل نفسي وذلك بعد الانتهاء من علاجها في مستشفى الحميات، وقد تم نقل الحالة من مكان تواجدها من أمام مستشفى الطوارئ بشارع جيهان بمدينة المنصورة.

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