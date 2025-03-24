الإثنين 24 مارس 2025
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محافظات

توقيع 14 عقد عمل بالقطاع الخاص لذوي الهمم في الأقصر

أثناء التوقيع
أثناء التوقيع

قامت  مديرية العمل بالأقصر بتوقيع عدد 14 عقد عمل لذوي الهمم بالقطاع الخاص من أبناء المحافظة، وذلك ضمن مراسم توزيع عقود عمل لأكثر من 750 عقد عمل للشباب في 26 محافظة في وقت واحد عن طريق "الفيديو كونفرانس" بمشاركة وزير العمل، من بينهم 179 عقد لذوي همم، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، طبقا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

توقيع عقود عمل 


وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، أنه تم متابعة إستلام عقود العمل والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في بيئة عمل لائقة بالتعاون مع القطاع الخاص لمواجهة البطالة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخلق فرص عمل للشباب وإشراك ذوي الهمم في سوق العمل، كما تم تقديم شرح مبسط للشباب الذين تم توزيع عقود العمل عليهم، عن الحقوق الخاصة بهم والواجبات لضمان استكمال مسيرة عملهم.


حضر اللقاء عبر "الفيديو كونفرانس" هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل،وأحمد مصطفى مستشار الوزير  للتطبيقات والنظم التكنولوجية بمركز المعلومات، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم، وأحمد علام مدير عام إدراة الاحصاء والنشر بمركز المعلومات.

 

 

 

 

 

 

 

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الأقصر القطاع الخاص مديرية العمل ذوى الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم

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