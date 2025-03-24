بسبب كثرة الحوادث، غلق عدد من المنافذ المرورية العشوائية بالزينية في الأقصر

أعلن مجلس مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر عن أنه جرى أعمال غلق بعض منافذ المرور العشوائية، والتي تتسبب في حوادث بطريق طيبة الرئيسي بداية من مدخل محور اللواء سمير فرج وحتى مدخل مدينة طيبة، وتم استبدالها بأخرى جديدة بموافقة الجهات المعنية والتنفيذية، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين من مخاطر حوادث الطرق.

غلق الطرق العشوئية قرب محور اللواء سمير فرج بالأقصر

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني والوقوف على احتياجات المواطنين ورفع كفاءة الطرق وخطوط السير، وفى إطار التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينيه برئاسة أحمد أبو عيش رئيس المركز ومديرية أمن الأقصر والقيادات الشعبية والتنفيذية والمواطنين.

كما تابع رئيس المركز أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقري التابعة لها، حيث أسفر العمل عن رفع حوالي 80 طنا تقريبًا من التراكمات الترابية والمخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك على مدار يومان.



وبالنسبة لسير أعمال خدمات الصرف الصحى بمدينة الزينيه تمت متابعة أعمال تركيب الصرف الصحي بالزينيه قبلي بالشوارع الجانبية وذلك لتلبية احتياجات المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم من كسح البيارات الخاصة بهم تمهيدًا لدخول خدمة الصرف الصحي إليهم.



كما تم التنسيق مع المهندس مدير تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالزينية، وذلك لتسوية وتمهيد شارع حسب الله بالزينية بحري بعد دخول خدمة الصرف الصحي بالشارع لمرونة الحركة المرورية وسهولة انتقال المواطنين دون عناء، وعليه تمت الاستجابة على الفور بإحضار لودر كبير ونقلة رمال وتم تمهيد وتسوية الشارع وفرد الرمال.



كما تابع رئيس المركز أعمال تسليم الوحدة الصحية بالصعايدة بناءًا على توجيهات محافظ الأقصر وذلك لرفع كفاءة الوحدة الصحية لإعادة تشغيلها على أكمل وجه لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين لتلبية مطالبهم.

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