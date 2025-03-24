الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكريم الأمهات مرضى سرطان الثدي بأورام الأقصر (صور)

أثناء التكريم
أثناء التكريم

 دشنت مستشفى أورام الأقصر، لعلاج السرطان بالمجان بمنطقة طيبة، شمال الأقصر، سلسلة احتفالات لتكريم  الأمهات الذين يتلقون علاج سرطان الثدي داخل  المستشفى ضمن مبادرة "كونى أقوى"، وذلك ضمن الفعاليات التي تقيمها المستشفى للاحتفال بعيد الأم والعمل على رفع معنويات الأمهات لمواجهة المرض.

 

مرضى سرطان الثدي 

 وتعد مبادرة" كونى أقوى" ضمن حملات توعية السيدات داخل المؤسسات الحكومية والغير حكومية  عن مرض سرطان الثدي وأهمية الاكتشاف المبكر، بجانب التعريف بطرق الكشف المبكر عن المرض في مراحله الأولى، وكيفية علاجه داخل مستشفى شفاء الأورام بالأقصر، للتوعية ضد مرض سرطان الثدى والاكتشاف المبكر.

 

وأكد الدكتور هانى حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات الأورام، على أن المستشفى حريصة دائما على تقديم سبل الدعم لكافة المرضى، لرفع معنوياتهم والشد من أزرهم، لافتا إلى أنهم ينظمون قوافل طبية باستمرار مشددا على أهمية الاكتشاف المبكر للمرض الذي يساعد على الشفاء التام منه.


وقدم محمود فؤاد الرئيس التنفيذي للمستشفى، التهنئة لكل الأمهات  بمناسبة عيد الأم، مؤكدا  أن المستشفى تشارك باستمرار في مبادرة " كونى اقوى" من اجل تكثيف حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي،   وذلك فى إطار الدور المجتمعى للمستشفى فى كافة المناطق، موضحا أن مبادرة" كونى اقوى" تجوب قرى ونجوع محافظات جنوب الصعيد للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر اورام الاقصر مرض السرطان سرطان الثدي عيد الام الأم المثالية

مواد متعلقة

تنفيذ ورشة عمل كشفية للطلائع بمركز شباب الرزيقات بحرى في الأقصر (صور)

طلاب جامعة طيبة التكنولوجية يدعمون مرضى السرطان بأورام الأقصر

وفد من الأزهر يزور مرضى أورام الأقصر

سائحون يدخلون البهجة على قلوب مرضى أورام الأقصر (صور)

الأكثر قراءة

فتاة تسأل: ليه ربنا فضل الإسلام على باقي الأديان؟، وجمعة يرد: "على الله حكايتك"

زيزو يشعل غضب حسام حسن قبل مواجهة سيراليون

تطورات ملف تجديد عقد محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

السيسي يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرًا جديدا (فيديو وصور)

وزير التعليم يصدر قرارًا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا بمناسبة عيد الفطر

الزمالك يشكو مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

منوعات

المزيد

معاقبة مدينة تركية فرضت رسومًا باهظة على زواج اللاجئين

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فتاة تسأل: ليه ربنا فضل الإسلام على باقي الأديان؟، وجمعة يرد: "على الله حكايتك"

مسيحي مات دفاعا بيدافع عن الوطن.. هل هو شهيد ويدخل الجنة؟، علي جمعة: اللي عمل العبور مسيحي

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن السبيل إلى الجنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية