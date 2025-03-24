تكريم الأمهات مرضى سرطان الثدي بأورام الأقصر (صور)

دشنت مستشفى أورام الأقصر، لعلاج السرطان بالمجان بمنطقة طيبة، شمال الأقصر، سلسلة احتفالات لتكريم الأمهات الذين يتلقون علاج سرطان الثدي داخل المستشفى ضمن مبادرة "كونى أقوى"، وذلك ضمن الفعاليات التي تقيمها المستشفى للاحتفال بعيد الأم والعمل على رفع معنويات الأمهات لمواجهة المرض.

مرضى سرطان الثدي

وتعد مبادرة" كونى أقوى" ضمن حملات توعية السيدات داخل المؤسسات الحكومية والغير حكومية عن مرض سرطان الثدي وأهمية الاكتشاف المبكر، بجانب التعريف بطرق الكشف المبكر عن المرض في مراحله الأولى، وكيفية علاجه داخل مستشفى شفاء الأورام بالأقصر، للتوعية ضد مرض سرطان الثدى والاكتشاف المبكر.

وأكد الدكتور هانى حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات الأورام، على أن المستشفى حريصة دائما على تقديم سبل الدعم لكافة المرضى، لرفع معنوياتهم والشد من أزرهم، لافتا إلى أنهم ينظمون قوافل طبية باستمرار مشددا على أهمية الاكتشاف المبكر للمرض الذي يساعد على الشفاء التام منه.



وقدم محمود فؤاد الرئيس التنفيذي للمستشفى، التهنئة لكل الأمهات بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أن المستشفى تشارك باستمرار في مبادرة " كونى اقوى" من اجل تكثيف حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للمستشفى فى كافة المناطق، موضحا أن مبادرة" كونى اقوى" تجوب قرى ونجوع محافظات جنوب الصعيد للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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