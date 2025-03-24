ليالي المكتبة الرمضانية، نائب محافظ الأقصر يشهد أمسية ليلة الهلال الأحمر المصري

حضر الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، فعاليات أمسية ليلة الهلال الاحمر المصري، التي أقيمت على المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة بالأقصر، ضمن فعاليات ليالي المكتبة الرمضانية، التي تقام طوال شهر رمضان الكريم، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطائفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

ليالي رمضان المبارك بالأقصر



وتضمنت الأمسية جلسة حوارية بعنوان " الهلال الأحمر المصري - درع الإنسانية في السلم والحرب " أدارتها د. عفاف عبدالباسط، حيث أشاد نائب محافظ الأقصر، خلال الجلسة بدور المتطوعين من الشباب في خدمة بلدهم، مؤكدا على أهمية قيمة تبادل الخبرات بين الأجيال في مجال التطوع والعمل المجتمعي في محافظة الأقصر.



كما قام منير العماري رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري بفرع الأقصر، بشرح دور الهلال الأحمر المصري بفرع الأقصر والخدمات التي قُدمت علي المعابر الحدودية خلال أزمة حرب السودان وكذلك في ميناء العريش وأزمة الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن متطوعي الفرع أثبتوا جدارة ومهارة وقوة تحمل عالية.



كما قدم كل من عبدالرؤوف عبدالقادر المدير التنفيذي بفرع الأقصر، وعلياء عبدالماجد ممثل الشباب بالجمعية، شرحا عن التدريبات الأساسية التي تقدم للمتطوعين داخل الهلال الأحمر وكذلك الخدمات التي تقدم للمجتمع الأقصري.

كما تضمنت الأمسية، عرض فيديو توضيحي عن دور فرع الهلال الأحمر بالأقصر وإنشاء معسكر الإيواء في التدريب العملى المشترك "صقر 146" لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر الذي تم عقده في خلال الفترة من 16 حتى 18 فبراير 2025، يوضح ما تم عمله من شباب فريق الاستجابة أثناء تجارب الطوارئ، كما تم تقديم عرض للتنورة وفقرة إنشاد ديني احتفالًا بشهر رمضان الكريم.



وفي نهاية الأمسية، قام نائب المحافظ، بتكريم أعضاء فريق الهلال الاحمر المصري بفرع الأقصر تقديرا لجهودهم، كما تم توزيع هدايا عيد الام على الحضور احتفالًا بمناسبة عيد ألأم، كما تم عمل سحب لعدد 30 شخصا من الحضور من أعضاء المكتبة للفوز بتدريب علي الاسعافات الأولية مجانًا.



حضر الأمسية محمد حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، ود. صفوت جارح مدير عام مديرية التربية والتعليم، ود. شريف مراد أمين عام جامعة الأقصر، ومنير العماري رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمرالمصري، ود. عفاف عبدالباسط عضو مجلس الإدارة ومسئول الإغاثة بالهلال الأحمر، ومحمود العديسي مدير ادارة الوعي الأثري بالأقصر، وعماد محب رئيس قطاع الأقصر بالبنك الزراعي.

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