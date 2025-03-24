نائب محافظ الأقصر يشهد حفل الإفطار الجماعي السنوي للأطفال الأيتام (صور)

حرص الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، على حضور حفل الإفطار الجماعي السنوي للأطفال الأيتام، الذي نظمته الجمعية العربية للإعلام والتنمية والتدريب بالأقصر للاحتفاء بالأطفال الأيتام بالمحافظة.

شملت فعاليات حفل الإفطار كلمة ترحيبية بالحضور، ثم فقرة من الإنشاد الديني للمنشد عبد الرحيم العطواني، ثم فقرة فنية مقدمة من الفنان محمود جمعة، وفقرة مديح وإنشاد للمنشد محمود سعد الله، بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات الترفيهية للأطفال تضمنت فقرات الساحر والعرائس وفى نهاية الاحتفالية تم توزيع العيدية على الأطفال.



وأوضح صلاح نوار رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية تحرص على إقامة حفل الافطار بشكل سنوي ويعتبر من أولويات الجمعية كل عام في شهر رمضان إلى جانب توزيع حقيبة الخير والبطاطين وغيرها.

حضر الحفل اللواء أركان حرب محمد رأفت الهواري قائد القطاع لمدارس التأسيس العسكري، والعميد عمرو محمد مالك المستشار العسكري بالأقصر، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والشيخ على صديق وكيل وزارة الأوقاف، وممثلين عن الأزهر الشريف، وبيت العائلة، والكنيسة، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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