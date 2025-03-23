تنفيذ ورشة عمل كشفية للطلائع بمركز شباب الرزيقات بحرى في الأقصر (صور)

نفذت إدارة شباب أرمنت غرب محافظة الأقصر ورشة عمل كشفية للطلائع، وذلك ضمن خطة نشاط مركز شباب الرزيقات بحرى، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، ومتابعة صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

الشباب والرياضة بالأقصر تدشن ورشة تدريبية عن الحركة الكشفية



وتهدف الحركة الكشفية إلى إعداد النشء إعدادًا سليمًا راسخًا على الإيمان بخدمة الوطن والإنسانية والاعتماد على النفس وممارسة العادات التربوية الصحيحة مثل احترام القوانين والأمانة والصدق ومساعدة الناس والمحتاجين والابتعاد عن العادات الضارة وتهدف الورشة أيضا لتنمية الشباب بدنيا وثقافيًا.



يأتى ذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد الوهاب وكيل المديرية، وعلاء عبدالحفيظ مدير إدارة شباب أرمنت، ومحمد ربيع رئيس قسم الطلائع بالإدارة، وفريق عمل مركز شباب الرزيقات بحرى.

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