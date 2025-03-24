لقاءات رياضية في خماسي كره القدم بمركز شباب منية مجاهد في الدقهلية

نظمت مديرية الشباب والرياضة في الدقهلية "إدارة تنفيذ المشروعات الرياضية - الإدارة العامة للرياضة"، لقاءات رياضية في خماسي كرة القدم، ضمن خطة الادارة المركزية 30%، بمشاركة الإدارات الفرعية، اليوم الإثنين بمركز شباب منية مجاهد التابع لادارة شباب دكرنس.

لقاءات رياضية في خماسي كره القدم بمركز شباب منية مجاهد بدكرنس

بإشراف الدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومحمد القناوى مدير إدارة تنفيذ المشروعات، ومجدي عبد السلام مدير إدارة شباب دكرنس، وحضور الكابتن محمد الضبع، والكابتن تامر المتولي الاخصائيين بالإدارة العامة للرياضة، حيث أقيمت المباريات بنظام خروج المغلوب وصعد للمباراة النهائية فريقي ميت سلسيل ومنية النصر، وفي الختام تم توزيع الجوائز علي الفائزين.

الهدف من اللقاءات الرياضية

يستهدف اللقاء الرياضي فى خماسي كرة القدم بمركز شباب منية مجاهد، تنمية المواهب الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وشغل أوقات الفراغ لدى الشباب، وتقييم مستوى أداء فرق الهوايات والشعب الرياضية في الألعاب المختلفة وتقييم أداء المدربين واللاعبين.

كرة القدم الخماس الشكل الوحيد لكرة الصالات المعترف به من قبل الفيفا.

هذا وتعتبر كرة القدم الخماسية وهي التي يمارسها خمسة لاعبين في كل فريق. كذلك هي الشكل الوحيد لكرة الصالات المعترف به من قبل الفيفا. تعتمد كرة الصالات على التقنية والإبداع والإرتجال والسيطرة على الكرة بشكل أساسي.

يأتي تنفيذ اللقاءات الرياضية فى خماسي كرة القدم بمركز شباب منية مجاهد، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتوره مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، واشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومحمد القناوى مدير ادارة تنفيذ المشروعات، ومجدي عبد السلام مدير إدارة شباب دكرنس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.