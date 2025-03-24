تنفيذي الدقهلية يناقش 10 ملفات والمحافظ يصدر قرارا عاجلا (صور)

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة وناقش أكثر من ١٠ ملفات وأصدر قرارا عاجلة، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، وكيل الوزارة السكرتير العام، والمحاسب محسن طه، مدير عام إدارة المجالس، إلى جانب القيادات الأمنية والمستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارة ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات

تهنئة محافظ الدقهلية للسيسي والدقهلازية بعيد الفطر

في بداية الاجتماع، وجه المحافظ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري عامةً، ولمواطني الدقهلية خاصةً، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا دوام الخير والاستقرار لمصر وشعبها.

المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء تمثل أولوية في تقديم الخدمات

وأكد محافظ الدقهلية أن المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء تمثل أولوية في تقديم الخدمات للمواطنين، سواء في ملفات التصالح أو استصدار تراخيص البناء والمنشآت، مشددًا على أنها مسؤولية كاملة لرؤساء الوحدات المحلية كما شدد على ضرورة التقييم الشامل لمستوى الخدمات المقدمة، مع رقابة مستمرة من التفتيش والحوكمة، وضمان الإلمام الكامل بالجوانب التكنولوجية من قبل مسؤولي مراكز المعلومات.

وفي إطار الاستعدادات لعيد الفطر، شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، خصوصًا قطاع التموين، لتنفيذ معارض "أهلًا بالعيد" لتوفير السلع بأسعار مناسبة، واستمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق، ومتابعة المخابز والمنافذ التجارية، وأكد ضرورة توفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال العيد، والانتهاء من استعداد الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وكذا استعداد واستمرار عمل مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الاجازات، هذا إلى جانب استعداد مرفق الإسعاف والمنشآت الصحية للتعامل مع أي طارئ.

استعدادا للعيد تكثيف أعمال النظافة في الشوارع

كما أكد على رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات بنطاق المحافظة استعدادًا لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد، مع تكثيف أعمال النظافة في الشوارع والمواقف وأماكن التنزه في مدينة المنصورة، ومدينة جمصة باعتبارها المصيف الرئيسي للمحافظة، مشددًا على ضرورة رفع مستوى النظافة في الشوارع الداخلية والأزقة الضيقة، إلى جانب متابعة جاهزية المعديات والممشى السياحي بالمنصورة.

الإزالة الفورية لأي مخالفات في مهدها

وفي ذات السياق شدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع كافة المتغيرات المكانية والتعديات على أراضي الدولة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وجهاز الشرطة، لضمان الإزالة الفورية لأي مخالفات في مهدها، كما أكد على أهمية المتابعة الدقيقة لمستوى الخدمات المقدمة عبر بوابة الشكاوى الحكومية، وسرعة الرد على شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.

تخصيص قطعة أرض بمساحة 3500 متر مربع لإنشاء مدرسة رسمية للغات بقرية كوم النور

وفي سياق دعم الخدمات الأساسية للمواطنين، وافق المجلس التنفيذي خلال الاجتماع على تخصيص قطعة أرض بمساحة 3500 متر مربع لإنشاء مدرسة رسمية للغات بقرية كوم النور، مركز ميت غمر، لخدمة أبناء القرية، بالإضافة إلى تخصيص مقر لعيادة التأمين الصحي بمدينة الكردي بمبنى مجمع خدمات المصالح بالكردي، لضمان توفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين.

تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

كما تابع المجلس التنفيذي موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وعدم السماح بأي تأخير في تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن دخول المشروعات الخدمة في موعدها يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استمرار العمل بروح الفريق بين كافة الأجهزة التنفيذية

وأكد المحافظ استمرار العمل بروح الفريق بين كافة الأجهزة التنفيذية، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الإنجازات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق التنمية المنشودة.

تفعيل غرفة الأزمات خلال إجازة العيد

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ بتفعيل غرفة الأزمات خلال إجازة العيد، والتنسيق المستمر مع الشبكة الوطنية للطوارئ، لضمان سرعة التعامل مع أي أحداث طارئة أو مشكلات قد تواجه المواطنين خلال الإجازة.

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