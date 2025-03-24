ترامب: سنفرض 26% رسوما على من يشتري نفطا أو غازا من فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سأفرض رسوما ثانوية على فنزويلا اعتبارا من الثاني من إبريل المقبل.

وأضاف ترامب: أي بلد سيشتري نفطا أو غازا من فنزويلا سيدفع لأمريكا رسوما قيمتها 26%.

2 أبريل سيكون يوم الحرية لأمريكا

وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن يوم 2 أبريل سيكون يوم الحرية لأمريكا مع الإعلان عن رسوم جمركية جديدة.

ترامب يطالب الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، مناقضا بذلك نهج البنك المركزي الأمريكي، في وقت يقيم فيه مسؤولو البنك التكلفة الاقتصادية لسياسة ترامب المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية.

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "سيكون من الأفضل كثيرا أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مع بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد. افعلوا الصواب، الثاني من أبريل هو يوم التحرير في أمريكا!!!".

الفيدرالي يقرر تثبيت سعر الفائدة

أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الأمريكية القياسي دون تغيير يوم الأربعاء في اجتماعهم الثاني على التوالي، بالتوافق مع توقعات خبراء الاقتصاد. وقلل باول من أهمية المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد، لكنه أقر بأن حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية كانت عاملا ساهم بالفعل في تضخم أسعار السلع، لكنه قد يكون مؤقتا.

موجة رسوم جمركية جديدة

تستعد إدارة ترامب للإعلان عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل المقبل، إلا أن حدود نطاقها غير واضح.

ووعد ترامب بما يسمى بفرض الرسوم الجمركية "المتبادلة" على بعض الدول على الأقل، رغم أن إدارته لم تحدد على أي دول أو معدل تلك الرسوم، ويتباين رأي كبار مستشاريه الاقتصاديين حول أفضل السبل الخاصة بسياسة الرسوم الجمركية.

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