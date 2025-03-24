الإثنين 24 مارس 2025
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حوادث

حملات تموينية تضبط 10 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

حملات تموينية تضبط
حملات تموينية تضبط 10 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

واصل  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

حملات تموينية خلال 24 ساعة

 

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها  10 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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المخابز السياحية الرقابة على الأسواق الجرائم التموينية الإدارة العامة لشرطة التموين إحكام الرقابة على الأسواق أجهزة وزارة الداخلية ازيد من السعر

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