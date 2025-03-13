الخميس 13 مارس 2025
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محافظات

وفد من الأزهر يزور مرضى أورام الأقصر

أثناء الزيارة، فيتو
أثناء الزيارة، فيتو

 زار وفد من إدارة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف بمحافظة الأقصر، مستشفى علاج الأورام بالمجان، لدعم مرضى الأورام السرطانية نفسيا ومعنويا الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفى، ومساندتهم خلال شهر رمضان المبارك.

 

أجواء رمضانية في مستشفى أورام الأقصر 

وتأتى هذه الزيارة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، للتأكيد على حرص قيادات الأزهر الشريف على دعم الأطفال مرضى السرطان، والشد من أزرهم خلال رحلتهم العلاجية، ومشاركتهم فرحتهم في شهر رمضان المبارك.


ونقل علماء الأزهر، والأئمة للمرضى وذويهم تحيات شيخ الأزهر الشريف، وتحدثوا مع المرضى عن  الصبر عند الابتلاء وأحاديث أخرى تهدف لرفع الحالة المعنوية للمرضى، وكذلك توجيه النصح والإرشاد على تحمل البلاء، ليكون دافعا كبيرا في مواجهة المرض والشفاء منه، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حالتهم الصحية خلال مشوارهم العلاجى.


وخلال الزيارة، أكد وفد الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف، على أن هذه الزيارة تأتى فى  إطار تخفيف المعاناة عن كاهل المرضى والعمل على رسم البسمة على شفاههم وجبرً خواطرهم، وللتأكيد على أن زيارة المريض سنة نبوية، وفيها الدعاء للمرضى بالشفاء،  وأيضا للتأكيد على تعزيز قيم التعاون، واكد وفد الوعظ والإرشاد على أن هذا الدعم النفسي والمعنوي للمرضى والمحيطين بهم، لا يقل أهمية عن العلاج الدوائي أحيانا، وشددوا أن الكلمات الإيجابية تساعد المرضى على سرعة الشفاء.


وأكد  محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي للمستشفى، على أن مثل هذه الزيارات من الأزهر الشريف، ودعم فضيلة الإمام الأكبر للمستشفى أكبر داعم للمرضى في مشوارهم العلاجى، مؤكدا على أن تنظيم القوافل الدعوية والدينية مهمة جدا للمرضى والتى تؤثر على حالتهم المعنوية، وتساهم في تحسين الحالة الصحية لهم، موجها  الشكر لوفد الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف في الأقصر على جهودهم، واهتمامهم بمرضى السرطان في الصعيد، مثمنا دورهم في دعم مرضى السرطان في الصعيد.

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الأقصر اورام الاقصر مرضي السرطان الأزهر الشريف

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