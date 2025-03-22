طلاب جامعة طيبة التكنولوجية يدعمون مرضى السرطان بأورام الأقصر

حرص اتحاد طلاب جامعة طيبة التكنولوجية على زيارة مستشفى أورام الأقصر لسرطان الأطفال بمدينة طيبة الجديدة، بهدف تقديم الدعم النفسي للأطفال المرضى، وتفعيل خدمة الأنشطة المجتمعية التي تتبناها الجامعة.

مرضى السرطان بأورام الأقصر

ونظم الطلاب خلال الزيارة فعاليات ترفيهية وأنشطة تفاعلية للأطفال، بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، والتخفيف من معاناتهم.

أكد الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية أهمية هذه الزيارة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والإنساني لدى طلاب الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على غرس روح المسؤولية المجتمعية لدى طلابها، وتفعيل دورهم في خدمة المجتمع، موجها الشكر لاتحاد الطلاب برئاسة الطالب محمد حسام على هذه المبادرة الطيبة.

أعرب الدكتور محمد عبد المنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن تقديره لجهود اتحاد الطلاب في تنظيم هذه الزيارة، مؤكدًا على دعم الجامعة الكامل لمثل هذه الأنشطة التي تساهم في خدمة المجتمع.

من جانبها أعربت إدارة مستشفى أورام الأقصر والأطفال المرضى وأسرهم، عن شكرهم وتقديرهم لجامعة طيبة التكنولوجية وطلابها على هذه المبادرة الطيبة.

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