محلية القرنة غرب الأقصر تزيل 4 حالات تعد علي أراضي أملاك الدولة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر عددا من قرارات الإزالة بنطاق قرية البعيرات، فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، ومتابعة مصطفى جبريل رئيس مدينة القرنة.



بلغ عدد الحالات التي تمت إزالتها 4 حالات مختلفة، تنوعت ما بين تعدى على أراضي زراعية وعدد حالة تعدى على أرض ولاية حماية النيل، ويبلغ إجمالي مساحات الحالات التى تمت إزالتها 600 متر، نفذ الإزالة سيد الراوى رئيس قرية البعيرات، بمعاونة القسم الفنى بالقرية وبمعدات الحملة الميكانيكية.



وفى سياق متصل، تم إزالة سور محطة المياة الملغاة بمدخل منطقة الرملى بامتداد كورنيش النيل من الناحية القبلية، وذلك طبقًا لتوجيهات سابقة من المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، حيث جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإزالة سور محطة مياه البعيرات الملغاة وإعادة بنائه بعد توسعة الشارع، ليصبح عرض الشارع أكثر من عشرة أمتار، ويجرى إزالة كافة المخلفات الناتجة عن هذه العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.